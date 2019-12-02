Вильфанд рассказал, где в России резко потеплеет на грядущей неделе

"Мы прогнозируем, что в Красноярском крае температура завтра будет на 12-15 градусов ниже нормы. На юге Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская область, Алтайский край), в Новосибирске, Барнауле и Омске температурный фон будет около нормы (около минус 15 градусов ночью, днем около минус 10). К концу этой недели минимальная температура будет около 0 в этих областях, а дневные температуры будут положительными. Такой будет резкий скачок. Аналогичная ситуация в Красноярском крае. Завтра будет минус 40 – минус 48 градусов, к концу недели она повысится до минус 20 – минус 28 градусов", - сообщил Вильфанд.