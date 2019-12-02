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РИА Новости

Вильфанд рассказал, где в России резко потеплеет на грядущей неделе

04:07 02.12.2019
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© РИА НовостиРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экстремальные морозы в начале недели в Красноярском крае будут доходить до минус 48 градусов, но к концу недели в регионе потеплеет на 20 градусов, также быстрое потепление до 0 градусов ожидает юг Западной Сибири, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Мы прогнозируем, что в Красноярском крае температура завтра будет на 12-15 градусов ниже нормы. На юге Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская область, Алтайский край), в Новосибирске, Барнауле и Омске температурный фон будет около нормы (около минус 15 градусов ночью, днем около минус 10). К концу этой недели минимальная температура будет около 0 в этих областях, а дневные температуры будут положительными. Такой будет резкий скачок. Аналогичная ситуация в Красноярском крае. Завтра будет минус 40 – минус 48 градусов, к концу недели она повысится до минус 20 – минус 28 градусов", - сообщил Вильфанд.
Он отметил, что подобные резкие скачки температуры будут характерны для всего декабря.
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Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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