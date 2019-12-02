Минпромторг выступает за обсуждение запрета детского шампанского

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ считает необходимым обсудить с другими министерствами, бизнесом и экспертами идею об ограничении розничной продажи детского шампанского, следует из ответа главы Минпромторга Дениса Мантурова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Ранее Милонов предлагал Минпромтору ограничить в России продажу детского шампанского и детских сигарет. Милонов в своем обращении к Мантурову писал, что детские шампанское и сигареты не содержат в себе ни алкоголя, ни никотина, но уже с юных лет формируют у детей лояльное отношение к взрослым "прообразам" этих товаров.

Мантуров в своем ответе отмечает, что для какого-либо законодательного запрета или другого ограничения необходимы научные, аналитические и статистические данные, свидетельствующие о невозможности урегулирования проблемы иным способом. "Вместе с тем у Минпромторга России отсутствуют фактические данные и исследования, свидетельствующие о необходимости введения дополнительных законодательных ограничений в рассматриваемой сфере", - говорится в письме.

В то же время в министерстве указывают на значимость вопроса и предлагают дополнительно обсудить идею об ограничении продажи детского шампанского и сигарет.