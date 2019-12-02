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РИА Новости

Минпромторг выступает за обсуждение запрета детского шампанского

03:15 02.12.2019
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© Depositphotos / dteuropeШампанское
Шампанское
© Depositphotos / dteurope
Шампанское. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ считает необходимым обсудить с другими министерствами, бизнесом и экспертами идею об ограничении розничной продажи детского шампанского, следует из ответа главы Минпромторга Дениса Мантурова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова (копия есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Милонов предлагал Минпромтору ограничить в России продажу детского шампанского и детских сигарет. Милонов в своем обращении к Мантурову писал, что детские шампанское и сигареты не содержат в себе ни алкоголя, ни никотина, но уже с юных лет формируют у детей лояльное отношение к взрослым "прообразам" этих товаров.
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Мантуров в своем ответе отмечает, что для какого-либо законодательного запрета или другого ограничения необходимы научные, аналитические и статистические данные, свидетельствующие о невозможности урегулирования проблемы иным способом. "Вместе с тем у Минпромторга России отсутствуют фактические данные и исследования, свидетельствующие о необходимости введения дополнительных законодательных ограничений в рассматриваемой сфере", - говорится в письме.
В то же время в министерстве указывают на значимость вопроса и предлагают дополнительно обсудить идею об ограничении продажи детского шампанского и сигарет.
"Вместе с тем, учитывая важность данного вопроса, а также с целью исключения возможных негативных последствий, полагаем необходимым провести дополнительное обсуждение предложения по ограничению свободной розничной продажи "детского шампанского", "детских сигарет" и других "детских" товаров с привлечением к обсуждению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (Минсельхоз России‚ Минздрав России, Минфин России‚ ФАС России, Минпросвещения России), а также представителей предпринимательского и экспертного (научного) сообщества", - говорится в ответе министра.
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Виталий МилоновДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФОбщество
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