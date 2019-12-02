Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов

"Власти сопредельных государств мечтают, что у них разместят военные контингенты, потому что это деньги. Если по-честному, то размещение инфраструктуры оборонительного рода в Калининграде происходит в ответ на размещение наступательных вооружений в странах Прибалтики, в Польше, еще где-то. Мы находимся в режиме реакции, а не агрессии", — пояснил он.

При этом губернатор призвал отказаться от такой риторики.

"Мне кажется, чем быстрее мы перейдем к каким-то содержательным разговорам по темам, которые реально близки людям, тем лучше. Так что нужно не волноваться, а налаживать конструктивные связи и искать общие интересы в региональном развитии", — добавил он.

В последнее время в иностранных СМИ стали регулярно появляться публикации и исследования о "захвате" Калининграда. В частности, в сентябре этого года издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России.

Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда доктор Ричард Хукер спрогнозировал вероятный ход развития военных действий при потенциальном конфликте между Россией и странами НАТО в Прибалтике. По его мнению, такая ситуация приведет к потере Россией Калининградской области.