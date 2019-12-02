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РИА Новости

Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области

03:07 02.12.2019 (обновлено: 12:32 02.12.2019)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.

"Власти сопредельных государств мечтают, что у них разместят военные контингенты, потому что это деньги. Если по-честному, то размещение инфраструктуры оборонительного рода в Калининграде происходит в ответ на размещение наступательных вооружений в странах Прибалтики, в Польше, еще где-то. Мы находимся в режиме реакции, а не агрессии", — пояснил он.

При этом губернатор призвал отказаться от такой риторики.
"Мне кажется, чем быстрее мы перейдем к каким-то содержательным разговорам по темам, которые реально близки людям, тем лучше. Так что нужно не волноваться, а налаживать конструктивные связи и искать общие интересы в региональном развитии", — добавил он.
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"Ахиллесова пята Европы". Кто ждет российские танки из Калининграда
В последнее время в иностранных СМИ стали регулярно появляться публикации и исследования о "захвате" Калининграда. В частности, в сентябре этого года издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России.
Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда доктор Ричард Хукер спрогнозировал вероятный ход развития военных действий при потенциальном конфликте между Россией и странами НАТО в Прибалтике. По его мнению, такая ситуация приведет к потере Россией Калининградской области.
В сообщении китайского портала Eastday.com говорилось, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией силы альянса смогут захватить российский регион за два дня.
Читайте полный текст интервью с Антоном Алихановым >>
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
10 ноября, 13:07
Пушков назвал "захват Калининграда силами НАТО" бредовым сценарием
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Обсудить 17
Антон АлихановМинистерство обороны СШАНАТОКалининградская областьБезопасность
Популярные комментарии
"силы альянса смогут захватить российский регион за два дня" только вот радоваться на их родине будут совершенно другие существа, стойко переносящие радиацию ..
2 декабря, 06:04
AKAndrew Key
8480000
Алиханов бы поинтересовался сколько жителей Каллининградской области хотят вернуться на "историческую" родину. И результат бы его удивил. Лучше бы работал над тем чтобы жизнь была как в сопредельных с областью странах!
2 декабря, 08:21
mdmiguel dios
6400544
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