В РЖД рассказали, что делают для улучшения связи и интернета в дороге

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. РЖД обсуждают с Минцифрой создание программы покрытия сотовой связью всей сети железных дорог по аналогии с автодорогами и хотят максимально привлекать сотовых операторов для предоставления более качественных услуг пассажирам, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин

"Есть три направления, которые перспективны с коммерческой точки зрения для операторов. Это Москва – Питер, Москва – Адлер и Москва – Нижний, наверное, еще. Остальные направления в этом плане менее впрямую имеют возможность для монетизации для операторов. Но здесь РЖД в одиночку вряд ли сможет эту проблему решить, поскольку вопрос более системный, более государственный. Существует же, например, программа покрытия связью сети автодорог. Поэтому мы сейчас ведем активный диалог с Минцифрой, и мы как раз (в поиске - ред.) подобных инструментов поддержки", - рассказал Чаркин.

Он отметил, что в одиночку РЖД эту проблему точно не решит. "Здесь нужна выработка каких-то инструментов, в том числе со стороны государства. Пока мы готовим варианты решения этой проблемы", - сообщил директор по IT. Отвечая на вопрос, рассматривается ли концессия, он сказал, что изучаются "любые варианты".

Чаркин отрицательно ответил на вопрос, планируют ли РЖД выйти в сегмент башенной инфраструктуры для сотовой связи. "Не планируем, не наш бизнес. У нас другой в этом плане вектор. Мы хотим максимально привлечь участников рынка, дать доступ на нашу инфраструктуру операторам. Для нас это очень важный момент, поскольку от этого зависит качество услуги, которую мы даем нашим пассажирам. В этом смысле у нас есть проблемы в стране, потому что степень покрытия железной дороги неоднородна и сложно клиенту объяснить, что это не мы, это оператор, сигнал, не мы предоставляем, а оператор, базовые станции которого стоят на сети", - пояснил проблему он.

Директор РЖД по IT отметил, что компания активно ведет работу, например, с МТС по расширению покрытия. "Мы считаем, что эту работу нужно вести более активно, потому что есть очень серьезный запрос со стороны наших клиентов. Поэтому мы максимально приглашаем участников рынка заходить на инфраструктуру и создавать дополнительные мощности, чтобы более качественной услугу сделать", - сообщил Чаркин.