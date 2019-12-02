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РИА Новости

Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото

08:00 02.12.2019
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© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Американские журналисты заметили тренд, который должен напугать каждого, кто верит в стабильность мировой валютной системы вообще и доллара с евро в частности. Как сообщает Bloomberg, "золото — новая навязчивая идея для националистических лидеров Восточной Европы".
Дело тут, конечно, не в предполагаемом или действительном национализме конкретных политических лидеров, а скорее в том, что в список "националистов" (по крайней мере, "экономических националистов") заносят тех, кто своими действиями наглядно демонстрирует недоверие к американоцентричной (а иногда и европейской) финансовой системе. Эти действия могут справедливо интерпретироваться как подготовка к каким-то геополитическим и экономическим потрясениям такого масштаба, который будет требовать от них не долларов или евро на банковских счетах в Лондоне либо Нью-Йорке, а слитков золота, надежно спрятанных где-то в охраняемых подвалах Центрального банка.
Конечно, статья о том, что восточноевропейские государства начали вывозить свое золото из Банка Англии, где оно хранилось на протяжении многих десятилетий, не могла обойтись без упреков в адрес России — и это объяснимо. Ведь это именно Россия "задала моду" на увеличение доли драгметалла в золотовалютных резервах и хранение золота на своей территории. Еще несколько месяцев назад тот же Bloomberg сообщал о том, что "Золотая" стратегия России сработала", и подчеркивал, что "Россия продемонстрировала всему миру, что страна с большой экономикой и пятыми по объему золотовалютными резервами может избавиться от большей части долларовых активов и при этом прекрасно себя чувствовать".
А сейчас золотая лихорадка охватила некоторые страны Евросоюза, у которых вроде не должно быть геополитических рисков или причин ожидать санкций. Это оставляет только одно логическое объяснение: они таким образом страхуются не от национальных, а от глобальных рисков.
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Американские журналисты жалуются: "Золото — это все, о чем могут говорить националистические лидеры на востоке Европы в наши дни". И перечисляют последствия золотой лихорадки: "Только на этой неделе правительство Польши публично продемонстрировало свою экономическую мощь после завершения репатриации 100 тонн металла (золота. — Прим. авт.). В Венгрии "антииммигрантский" премьер-министр Виктор Орбан наращивает запасы актива-убежища (золота. — Прим. авт.), чтобы повысить безопасность своих (золотовалютных) резервов. Золотая лихорадка отражает шаги России и Китая по диверсификации золотовалютных резервов, превышающих три триллиона долларов США, в активы, которые не являются американским долларом. Это происходит на фоне усиливающейся геополитической напряженности с США. Однако мотивации в бывшем коммунистическом блоке Европы могут различаться".
Мотивации действительно разные, но это если верить официальным версиям. Глава польского Центрального банка после того, как Польша вывезла для начала половину золотого запаса из Лондона, заявил о том, что в надежности Великобритании он не сомневается. Просто "золото символизирует силу страны".
Бывший премьер Словакии Роберт Фицо, который имеет определенные шансы вернуться во власть на следующих выборах, может себе позволить не прятаться за вежливостью. И предъявляет острые исторические аргументы. "Иногда ваши международные партнеры могут предать вас", — сказал Фицо. Он сослался на пакт 1938 года между Францией, Великобританией, Италией и Германией, позволивший Адольфу Гитлеру аннексировать часть бывшей Чехословакии, и напомнил про недавний отказ Банка Англии вернуть в Венесуэлу ее золотой запас из-за политических разногласий. Более того, экс-премьер дал прогноз развития ситуации в случае, если в мире произойдут непредвиденные сложности: "Гарантирую, что, если что-то случится, мы не увидим ни грамма этого золота. Давайте сделаем это (вернем золото в Словакию. — Прим. авт.) как можно быстрее".
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Говоря о мотивах Венгрии, можно вспомнить прошлогоднее заявление известного евроскептика и главы Центрального банка Дьёрдя Матольчи (Gyorgy Matolcsy) о том, что покупки золота — "способ повысить безопасность богатства нации".
Сербский президент Вучич, которого журналисты Bloomberg назвали "авторитарным политическим лидером" (strongman), тоже мотивировал свои требования увеличить золотой запас Сербии соображениями риск-менеджмента, заявив: "Мы видим, в каком направлении движется кризис в мире".
Если верить оценкам журналистов американского агентства, то можно было бы, конечно, сделать вывод, что золотая лихорадка — это такая политическая болезнь, причинами которой могут быть старые исторические обиды, политическая конъюнктура или даже желание заработать внутриполитические дивиденды.
Проблема в том, что эта интерпретация разбивается вдребезги при столкновении с суровой реальностью. Например, в то время как Россия начинала активное наращивание золота в резервах, Нидерланды организовали вывоз 122 тонн золота из Лондона — причем голландских политиков довольно сложно объявить "националистами из Восточной Европы", да и обвинения в имитации действий президента Путина или председателя Си в данном случае вряд ли применимы.
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Флагман деловой британской прессы, лондонская Financial Times, выпустила статью, в которой колумнистка Рана Форухар, известная своим скептическим отношением к золоту, признается в том, что даже ее начинает пугать та интенсивность, с которой повышается интерес к металлу: "Золотые жуки (так называют инвесторов в золото или акции компаний-золотодобытчиков, а также другие драгметаллы. — Прим. авт.) всегда казались мне параноиками. Вы должны действительно верить, что небо падает, чтобы накапливать физические слитки в цифровую эпоху. Так что довольно тревожно, что некоторые инвесторы и центральные банки говорят о золоте. Центральный банк Нидерландов недавно заявил в своей статье, что если произойдет серьезная перезагрузка монетарной системы, то запасы золота могут послужить основой для восстановления мировой валютной системы, ибо оно "укрепляет уверенность в стабильности баланса центрального банка и создает чувство безопасности".
Если добавить к списку сторонников идеи покупки золота как защиты от риска будущей девальвации доллара известного миллиардера-финансиста Рэя Далио (который тоже не националист, не политик и даже не житель Восточной Европы, а настоящий американец), то вся пропаганда о том, что золотая лихорадка — это политическое явление, рассыпается в пыль. Недавно мистер Далио объяснил, что доллар и, соответственно, долларовые долговые обязательства могут обесцениться из-за американской бюджетной политики и действий Федрезерва США и что в данном контексте стоит помнить о старой финансовой поговорке: "Золото — единственный актив, который вы можете иметь и который при этом не будет чьим-то долговым обязательством".
Получается, гораздо более логичным объяснением, которое не противоречит имеющимся фактам, является предположение, что компетентные центральные банки и хорошо информированные миллиардеры-финансисты (то есть те, для кого предсказывание финансового будущего — хлеб насущный и главная профессиональная компетенция) заранее готовятся к неизбежному. И при этом не пытаются переубедить верующих в то, что существующая мировая финансовая система — стабильна и будет работать вечно. Это, в конце концов, логичное поведение: чем позже очнутся остальные участники рынка, тем больше золота компетентные центральные банки и умные миллиардеры успеют дешево скупить.
Золотые слитки. Архивное фото
20 апреля 2018, 19:12
Страны выводят золотой запас из США: эксперты назвали причины
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золотой запасЕвросоюзАнглияРоссияСШАМнение - АвторыВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Да бог с ним, с глобальным. Всё просто. Ни кто не имеет желания оказаться в роли Венесуэлы, с замороженным по чьей-то прихоти золотом. Особенно на фоне брекситов. Кто может поручиться за бритов? Ведь те запросто преподнесут к вашему носу дулю, вместо вашего же золота. И поляки это махом просекли, да и не только они.
2 декабря, 08:13
CCicicipi
25540001
Вывод такой. зарплату за свой труд надо получать золотом, а не бумажными фантиками, будь то рубль, доллар или евро. Во все времена деньги были золотыми, серебренными и медными, пока какому то умнику не взбрело в голову придумать фантик.
2 декабря, 09:06
Никита Ермаков
892610020
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