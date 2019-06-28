Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T08:11Z
https://ria.ru/20190628/1555967238.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/102957/71/1029577191_0:146:3121:1902_1036x0_80_0_0_84b7fe462d99b764262189e897c7c4bf.jpg
РИА Новости

"Золотая" стратегия России сработала. Остальные берут пример

08:00
17904
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроизводство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия упорно накапливала золото, выдавливая из резервов доллар, — эту стратегию считали сомнительной. Теперь, когда желтый металл взлетел в цене до шестилетних максимумов, ясно, что в Москве все делали правильно, констатирует Bloomberg. Так же поступают и другие ЦБ. А вот статус американской валюты как самого надежного актива серьезно пошатнулся.

Все правильно сделали

После введения санкций Россия кардинально пересмотрела структуру своих международных резервов. Сейчас у Центробанка 2190 тонн золота — на сумму около 90 миллиардов долларов. Это рекордный объем за всю постсоветскую историю. В последние десять лет доля драгметалла в валютных накоплениях выросла с 3,5 до 18,6 процента. А доллар сократил свою долю почти на четверть — до 21,9 процента.
Непредсказуемость администрации Трампа, неуемный аппетит Федрезерва США к заимствованиям и геополитическая нестабильность позволяют золоту выглядеть привлекательнее американских гособлигаций.

Еще в 2010 году вложения Банка России в трежерис превышали 176 миллиардов долларов. С 2014-го, по мере того как нарастало санкционное давление Вашингтона, Центробанк сокращал портфель американских активов, и к началу 2019-го этих бумаг осталось на балансе всего на 14 миллиардов долларов.

"Россия продемонстрировала всему миру, что страна с большой экономикой и пятыми по объему в мире золотовалютными резервами может избавиться от большей части долларовых активов и при этом прекрасно себя чувствовать", — отмечает Bloomberg.
Проверка качества пятидолларовых купюр на выходе из печати. Архивное фото
18 октября 2018, 08:00
До нуля: Россия избавилась от госдолга США

Берут пример

По примеру России мировые центробанки все активнее покупают золото. Данные Всемирного совета по золоту (WGC) свидетельствуют: объем драгоценного металла на балансе центральных банков за прошлый год вырос на 651 тонну — самый высокий показатель с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта.
После Банка России, купившего почти половину всего золота, вторым крупнейшим приобретателем стал Китай. Поднебесная располагает запасом в 1853 тонны на 76 миллиардов долларов. В конце прошлого года Пекин — после более чем двухлетнего перерыва — резко увеличил закупки золота, что привело к росту его стоимости до полугодового максимума — 1300 долларов за унцию.
Золотые слитки
8 мая, 08:00
"Золотой капкан": как Россия и Китай прекратят гегемонию доллара
Еще одним крупным покупателем желтого металла стала Турция — за прошлый год ее золотой запас пополнился на 51,5 тонны. В этот клуб стремится войти и Индия. В минувшем году Резервный банк страны нарастил золотой запас почти на 42 тонны, доведя его до рекордно высокого уровня — 600,4 тонны.
Причина повышенного интереса к универсальному средству накопления — стремление диверсифицировать резервы и сократить зависимость от доллара США, уверены аналитики. Золото приобретает все большую значимость в качестве страховки от дефолта США. Китай и Россия прекрасно понимают, что Штатам будет очень сложно рассчитаться по долговым обязательствам и в конечном итоге покупка американских гособлигаций бесполезна.

"Россия и другие центральные банки осознают, что им необходимо увеличить свои золотовалютные резервы из-за надвигающегося долларового кризиса", — считает глава RT Euro Pacific Capital Питер Шифф.

Золото резко подорожало

Стратегию России по скупке золота ряд экспертов считали ошибочной. Еще четыре года назад немецкая Die Welt отмечала, что "Путин загнал свою страну в ловушку золотых резервов". С 2013 года драгоценный металл пережил серию падений. Один из таких ценовых провалов случился летом 2018-го: за месяц биржевая цена золота упала с 1260 до 1170 долларов за унцию.
Центральный банк России
13 июня, 21:43
Международные резервы России превысили 500 миллиардов долларов
А в марте 2019-го котировки снизились с 1324 до 1285 долларов, что ударило по стоимости резервов Банка России. Позже наблюдатели признали: Россия ведет себя как прагматичный инвестор и хладнокровно скупает на бирже по выгодной цене товар, который другие активно продают.

В мае этого года Россия прикупила еще шесть тонн (200 тысяч унций) золота. Это приобретение ЦБ совершил прямо перед июньским ралли: желтый металл с отметок около 1280 долларов подорожал до шестилетних максимумов, пробив уровень в 1400 долларов. На этой неделе стоимость одной унции золота на Лондонской бирже превысила 1428 долларов.

Основной причиной подорожания эксперты назвали обострившиеся отношения США и Ирана. Другой фактор роста — низкие доходности по гособлигациям США. Обычно это указывает на приближение экономического кризиса, так что инвесторы начинают скупать защитные активы, в первую очередь золото. Вдобавок курс доллара ослаб до минимума за три месяца. А в перспективе американскую валюту ждет дальнейшее снижение из-за политики Федеральной резервной системы США, регулятор настроен на понижение процентных ставок.
Доллары США
25 июня, 08:00
Америка готовит доллар к девальвации
Эксперты уверены — золото и дальше будет расти в цене. "Близкая к нулевой реальная доходность ослабит спрос на ценные бумаги, номинированные в долларах США, и может повысить спрос на золото, — указывает в своем прогнозе Goldman Sachs. — А движение ставки ФРС в область отрицательных значений гарантированно спровоцирует рост цен на драгоценный металл".
По оценкам британской Standard Chartered, уже в четвертом квартале текущего года золото может подорожать до 1450 долларов за унцию. По прогнозу консалтинговой Metal Focus, растущие аппетиты ювелиров разгонят мировой спрос на драгметалл в 2019 году до самого высокого уровня за последние четыре года.
Кроме того, по прогнозам Goldman Sachs, в ближайшие годы объемы мировой добычи золота снизятся, а по подсчетам одной из крупнейших золотодобывающих компаний Goldcorp, к 2022 году производство драгметалла опустится на уровень начала XXI века. По оценке геологической службы США, при сохранении темпов добычи на нынешних уровнях запасы золота в недрах Земли исчерпаются уже к 2034 году. "В такой ситуации увеличение Банком России своих золотых запасов выглядит исключительно удачной стратегией", — констатирует Bloomberg.
23166125
Обсудить 1
международные резервызолотой запасBloomberg L.P.Федеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
РИА
Новости
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A
"Уже опоздали". Смогут ли США опередить Россию в гиперзвуковом оружии
Экран РЛС
В России создали невидимый для самолетов и дронов радар
Лента
новостей
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Уильям Орпен. Подписание мира в Зеркальном зале Версальского дворца 28 июня 1919 года. Имперский военный музей. Лондон
Зарождение демократической дипломатии
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Как Литва "по-братски" вооружает Украину
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды
Женщина пьет воду
От каких пищевых привычек нужно отказаться, чтобы похудеть
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Диверсия Кремля в ПАСЕ: "Вы капитулировали перед Путиным"
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20
Литовский военнослужащий
National Interest рассказал, как Литва готовится к войне с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
10:45Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность
10:42В Госдуме раскритиковали американскую военную помощь Украине
Лента новостейМолния