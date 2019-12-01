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РИА Новости

Движение поездов в петербургском метро остановили из-за зацеперов

23:50 01.12.2019 (обновлено: 04:34 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовая станция Санкт-Петербургского метрополитена "Волковская"
Новая станция Санкт-Петербургского метрополитена Волковская
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
Движение поездов по 5-й линии метро от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" было приостановлено в 22.45 мск.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, в тоннель метро проникли "зацеперы", в связи с чем пришлось обесточить пути. Велись поиски нарушителей.
"В 23.20 движение на Линии 5 восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме", - сообщает пресс-служба.
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ГУП "Петербургский метрополитен"Санкт-ПетербургПроисшествия
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