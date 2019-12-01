Движение поездов в петербургском метро остановили из-за зацеперов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Движение поездов на участке 5-й линии метро Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен ".

Движение поездов по 5-й линии метро от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" было приостановлено в 22.45 мск.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, в тоннель метро проникли "зацеперы", в связи с чем пришлось обесточить пути. Велись поиски нарушителей.