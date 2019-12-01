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РИА Новости

На юго-востоке Москвы ввели "грузовой каркас"

23:03 01.12.2019 (обновлено: 04:38 02.12.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкБольшегрузный транспорт на улицах Москвы
Большегрузный транспорт на улицах Москвы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Юго-Восточном округе Москвы введен "грузовой каркас", который позволит уменьшить количество вредных выхлопов и сделать район тише, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Грузовой каркас" - это участки улично-дорожной сети, по которым разрешено свободное движение грузовых автомобилей максимальной массой более 2,5 тонны, и участки, где движение грузовиков разрешено только для целей обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на которые будет осуществляться по кратчайшему маршруту. Ранее он был введен в Восточном, Северо-Восточном и Северном административных округах Москвы.
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"С сегодняшнего дня в Юго-Восточном округе грузовой транспорт будет доставлять меньше дискомфорта жителям. На территории округа введен "грузовой каркас". Шума и вредных выхлопов станет меньше", - говорится в сообщении.

В тех районах, где грузовой каркас уже действует, количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%, отметили в ЦОДД.
Задача "грузового каркаса" - уменьшить количество транзита грузовых автомобилей через жилые районы. Он вводится прежде всего в тех районах, где грузовики ездят особенно часто.
В ЦОДД призвали водителей быть внимательными и заранее ознакомиться с перечнем улиц, которые вошли в зону "грузового каркаса". Полная информация размещена на едином транспортном портале и сайте ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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