На юго-востоке Москвы ввели "грузовой каркас"

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Юго-Восточном округе Москвы введен "грузовой каркас", который позволит уменьшить количество вредных выхлопов и сделать район тише, сообщает пресс-служба В Юго-Восточном округе Москвы введен "грузовой каркас", который позволит уменьшить количество вредных выхлопов и сделать район тише, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД)

"Грузовой каркас" - это участки улично-дорожной сети, по которым разрешено свободное движение грузовых автомобилей максимальной массой более 2,5 тонны, и участки, где движение грузовиков разрешено только для целей обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на которые будет осуществляться по кратчайшему маршруту. Ранее он был введен в Восточном, Северо-Восточном и Северном административных округах Москвы

"С сегодняшнего дня в Юго-Восточном округе грузовой транспорт будет доставлять меньше дискомфорта жителям. На территории округа введен "грузовой каркас". Шума и вредных выхлопов станет меньше", - говорится в сообщении.

В тех районах, где грузовой каркас уже действует, количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%, отметили в ЦОДД.

Задача "грузового каркаса" - уменьшить количество транзита грузовых автомобилей через жилые районы. Он вводится прежде всего в тех районах, где грузовики ездят особенно часто.