В МВД Грузии заявили о раскрытии убийства в Панкисском ущелье

ТБИЛИСИ, 1 дек – РИА Новости. Два человека задержаны по делу о конфликте в Панкисском ущелье, в ходе которого были ранены четыре человека, а один погиб, сообщает МВД Грузии.
Ранее в Панкисском ущелье произошел конфликт между семьями, в результате которого были ранены 4 человека, а один скончался. Грузинские ТВ сообщают, что одной из причин конфликта местные жители называют скандальную тему строительства ГЭС в ущелье. Строительство ГЭС было приостановлено весной текущего года после шумных протестов жителей, однако неделю назад строительная компания начала консультации с панкисцами с целью возобновления строительства. Некоторые жители отрицают данную версию причиной конфликта.
22 апреля, 16:54Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье
"В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий раскрыт факт умышленного убийства В.М. 1982 года рождения при вооруженном противостоянии в Ахметском муниципалитете. Задержаны два человека: А.К. 1998 года рождения и Р.Х. 1990 года рождения", - сказано в заявлении пресс-службы министерства.
Ранее телекомпания "Рустави 2" сообщила, что один из раненых в результате конфликта Панкисском ущелье гражданин разыскивается Интерполом по запросу России. МВД в связи с этим комментариев не делало.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>