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РИА Новости

В МВД Грузии заявили о раскрытии убийства в Панкисском ущелье

20:59 01.12.2019 (обновлено: 22:31 01.12.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль грузинской полиции
Автомобиль грузинской полиции
© Sputnik
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ТБИЛИСИ, 1 дек – РИА Новости. Два человека задержаны по делу о конфликте в Панкисском ущелье, в ходе которого были ранены четыре человека, а один погиб, сообщает МВД Грузии.
Ранее в Панкисском ущелье произошел конфликт между семьями, в результате которого были ранены 4 человека, а один скончался. Грузинские ТВ сообщают, что одной из причин конфликта местные жители называют скандальную тему строительства ГЭС в ущелье. Строительство ГЭС было приостановлено весной текущего года после шумных протестов жителей, однако неделю назад строительная компания начала консультации с панкисцами с целью возобновления строительства. Некоторые жители отрицают данную версию причиной конфликта.
В Панкисском ущелье
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"В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий раскрыт факт умышленного убийства В.М. 1982 года рождения при вооруженном противостоянии в Ахметском муниципалитете. Задержаны два человека: А.К. 1998 года рождения и Р.Х. 1990 года рождения", - сказано в заявлении пресс-службы министерства.
Ранее телекомпания "Рустави 2" сообщила, что один из раненых в результате конфликта Панкисском ущелье гражданин разыскивается Интерполом по запросу России. МВД в связи с этим комментариев не делало.

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