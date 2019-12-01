В МВД Грузии заявили о раскрытии убийства в Панкисском ущелье

Ранее в Панкисском ущелье произошел конфликт между семьями, в результате которого были ранены 4 человека, а один скончался. Грузинские ТВ сообщают, что одной из причин конфликта местные жители называют скандальную тему строительства ГЭС в ущелье. Строительство ГЭС было приостановлено весной текущего года после шумных протестов жителей, однако неделю назад строительная компания начала консультации с панкисцами с целью возобновления строительства. Некоторые жители отрицают данную версию причиной конфликта.