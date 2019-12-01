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РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо

22:11 01.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Ракка и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
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"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани – Дульк-Магар, Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса – Абу-Хашаб в провинции Ракка", - сообщил Боренков.
Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Элеватор "Алия" – Хасна – Камышлы.
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