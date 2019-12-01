Российские военные провели патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Ракка и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани – Дульк-Магар, Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса – Абу-Хашаб в провинции Ракка", - сообщил Боренков.
Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Элеватор "Алия" – Хасна – Камышлы.
23 октября, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии