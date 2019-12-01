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РИА Новости

Порошенко заявил, что международная солидарность с Украиной ослабла

21:51 01.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что международная солидарность с Украиной ослабла за последние полгода.
"За последние полгода международная солидарность с Украиной ослабла, потому что помогать можно только тем, кто хочет. Если кто-то боится обидеть (президента РФ Владимира – ред.) Путина позицией относительно ПДЧ (Плана действий членства – ред.) в НАТО, приветствием наших побед в Международном суде в Гааге, в Гамбурге, Стокгольме, то таким помогать очень трудно", - написал Порошенко в микроблоге Twitter в воскресенье.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоРоссияВ мире
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