В Ростове-на-Дону студента-колумбийца заподозрили в убийстве эквадорца

По информации вуза, в субботу на кампусе ЮФУ произошел конфликт между студентами. "Один из участников инцидента, студент из Эквадора, скончался от полученных ножевых ранений. По подозрению в их нанесении полиция задержала студента из Колумбии", — говорится в информации.