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РИА Новости

В Ростове-на-Дону студента-колумбийца заподозрили в убийстве эквадорца

21:38 01.12.2019 (обновлено: 22:16 01.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости. Правоохранители задержали студента из Колумбии по подозрению в убийстве студента из Эквадора в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Южного федерального университета.
По информации вуза, в субботу на кампусе ЮФУ произошел конфликт между студентами. "Один из участников инцидента, студент из Эквадора, скончался от полученных ножевых ранений. По подозрению в их нанесении полиция задержала студента из Колумбии", — говорится в информации.
Оба студента проживают на кампусе и находились в общежитии на законных основаниях. Причиной конфликта, по предварительной информации вуза, стали разногласия на бытовой почве.
По словам представителя СУСК России по Ростовской области Галины Гагалаевой, по факту смерти студента возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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СУ СК по Ростовской областиЮжный федеральный университетЭквадорРостов-на-ДонуРоссияКолумбияПроисшествия
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