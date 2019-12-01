Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. США не должны обязывать членов НАТО покупать их вооружение, заявила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете Journal du Dimanche.
"Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона пятой статьи Устава НАТО, обязывающей членов альянса придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы их вынудила покупать американские вооружения", — заявила Парли.
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Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
При этом она отметила, что у Европы "пока нет военных механизмов, которые бы соответствовали ее экономической и политической мощи".
По ее мнению, построение независимой суверенной позиции является небыстрым процессом. Однако это не должно ставить членов ЕС перед выбором между суверенной Европой и Трансатлантическим альянсом. Напротив, они должны взаимно укреплять друг друга.
Кроме того, Парли заявила, что обеспечение безопасности в Европе невозможно без поддержания диалога с Россией.
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