Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

"Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона пятой статьи Устава НАТО, обязывающей членов альянса придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы их вынудила покупать американские вооружения", — заявила Парли.

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.

При этом она отметила, что у Европы "пока нет военных механизмов, которые бы соответствовали ее экономической и политической мощи".

По ее мнению, построение независимой суверенной позиции является небыстрым процессом. Однако это не должно ставить членов ЕС перед выбором между суверенной Европой и Трансатлантическим альянсом. Напротив, они должны взаимно укреплять друг друга.