Бальбек назвал Авакова "пеной, которую выбросило после шторма"

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Некоторые политические деятели на Украине пытаются свалить провалы своего бездарного управления на российских политиков, которые никогда не отказывали украинскому народу в дружбе и сотрудничестве, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Глава украинского МВД Арсен Аваков в воскресенье прокомментировал слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины. Он назвал высказывание Володина "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
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"История показывает, что времена Аваковых и прочих "щирых" (ярых) националистов - это приходящее и уходящее. В разные эпохи таким, как Арсен Аваков, казалось, что именно они олицетворяют собой новый путь Украины, что именно они приведут ее в счастливое будущее. Вместо этого Украина оказывалась, как правило, либо у разбитого корыта, либо терпела огромные экономические и политические убытки. Вот и сегодня такие, как Аваков, пытаются свалить провалы своего бездарного управления на российских политиков, которые никогда не отказывали украинскому народу в дружбе и сотрудничестве", - заявил Бальбек РИА Новости.
По его словам, дело не в газе и каких-то преференциях. "Россия в свое время не позволила Польше уничтожить украинскую культуру как таковую. Россия завоевала и подарила Украине Херсонскую, Николаевскую и Одесскую область, отбив у Османской империи территории, которые ранее назывались Диким полем - одно наименование говорит само за себя", - напомнил депутат.
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"Россия в Первую мировую отчаянно билась, чтобы противник не ступил на земли Российской империи, а во Второй мировой Советский союз, откатившись до Волги, нанес мощнейший контрудар по Германии, освободив украинские территории, на которых зверствовали предки тех, кто сегодня важно заседает в Бундестаге и размышляет о том, как Россия должна себя вести. Так что сколько б ни кричал и не ломал в стенаниях руки Арсен Аваков, он всего лишь пена, которую выбросило после шторма и которая уже скоро исчезнет как таковая", - добавил собеседник агентства.
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