МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Некоторые политические деятели на Украине пытаются свалить провалы своего бездарного управления на российских политиков, которые никогда не отказывали украинскому народу в дружбе и сотрудничестве, считает депутат Госдумы Некоторые политические деятели на Украине пытаются свалить провалы своего бездарного управления на российских политиков, которые никогда не отказывали украинскому народу в дружбе и сотрудничестве, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек

Глава украинского МВД Арсен Аваков в воскресенье прокомментировал слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины. Он назвал высказывание Володина "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.

"История показывает, что времена Аваковых и прочих "щирых" (ярых) националистов - это приходящее и уходящее. В разные эпохи таким, как Арсен Аваков, казалось, что именно они олицетворяют собой новый путь Украины, что именно они приведут ее в счастливое будущее. Вместо этого Украина оказывалась, как правило, либо у разбитого корыта, либо терпела огромные экономические и политические убытки. Вот и сегодня такие, как Аваков, пытаются свалить провалы своего бездарного управления на российских политиков, которые никогда не отказывали украинскому народу в дружбе и сотрудничестве", - заявил Бальбек РИА Новости.

По его словам, дело не в газе и каких-то преференциях. "Россия в свое время не позволила Польше уничтожить украинскую культуру как таковую. Россия завоевала и подарила Украине Херсонскую, Николаевскую и Одесскую область, отбив у Османской империи территории, которые ранее назывались Диким полем - одно наименование говорит само за себя", - напомнил депутат.