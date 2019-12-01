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РИА Новости

Кравчук заявил, что "украинское княжество" возникло раньше России

20:14 01.12.2019 (обновлено: 21:56 01.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
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Первый президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

"Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии и что Россия — Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!" — заявил Кравчук.

Он добавил, что Киев должен "опираться на факты и реальные вещи", и выразил недоумение тем, что Россия считает себя "старшим братом" Украины.
Украинские политики и общественные деятели не раз выступали с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с четвертого-пятого века до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
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1 декабря, 20:23
Славик Л
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В сущности, все бывшие высокие партийные деятели от КПСС страдали, в той или иной мере, отсутствием хорошего образования. Этот не исключение. А тут ещё и обычные для всех людей старческие болячки... Не судите строго старика.
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