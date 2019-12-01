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РИА Новости

Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины

19:54 01.12.2019 (обновлено: 04:37 02.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш, приуроченный ко "Дню защитника Украины" в Киеве
Марш, приуроченный ко Дню защитника Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Министр назвал высказывание Володина "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом. По его мнению, заявление спикера Госдумы свидетельствует об "истинных устремлениях" России.
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"Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что "мы один народ", — перечитывайте Володиных. А если не доходит с ходу, то знайте, что есть многие такие, как я", — написал Аваков в фейсбуке, назвав себя "русскоязычным украинским националистом".
Накануне Вячеслав Володин отреагировал на поведение украинской делегации на форуме ООН в Женеве, которая сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар. По его мнению, такие действия демонстрируют нетерпимость Киева к малым народам. Как отметил Володин, ущемление прав нацменьшинств может привести к выходу ряда регионов из состава Украины. Спикер Госдумы также напомнил, что в 2014 году большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией, и призвал киевские власти задуматься над этим.
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Между Украиной и европейскими странами возникла напряженность на фоне дискуссий о правах различных этнических групп после вступления в силу в 2017 году украинского закона об образовании. Документ существенно сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств. В правительствах ряда стран, в том числе в Венгрии и Румынии, заявили, что решение Киева нарушает права малых народов на Украине.
Кроме того, в июле этого года вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни: в госорганах, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Действующий президент Украины Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции.
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Обсудить 92
Ситуация на УкраинеРуслан БальбекАрсен АваковГосдума РФВячеслав ВолодинКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина - это независимое государство они сами разберутся как там и к кому относится
1 декабря, 20:50
Сергей Эрзяев
5134205109
Может привезти его в Россию и судить, или наши уже не могут так работать
1 декабря, 19:57
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