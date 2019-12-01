Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава украинского МВД Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина , заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины

Министр назвал высказывание Володина "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом. По его мнению, заявление спикера Госдумы свидетельствует об "истинных устремлениях" России.

"Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что "мы один народ", — перечитывайте Володиных. А если не доходит с ходу, то знайте, что есть многие такие, как я", — написал Аваков в фейсбуке, назвав себя "русскоязычным украинским националистом".

Накануне Вячеслав Володин отреагировал на поведение украинской делегации на форуме ООН в Женеве, которая сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар. По его мнению, такие действия демонстрируют нетерпимость Киева к малым народам. Как отметил Володин, ущемление прав нацменьшинств может привести к выходу ряда регионов из состава Украины. Спикер Госдумы также напомнил, что в 2014 году большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией, и призвал киевские власти задуматься над этим.

Между Украиной и европейскими странами возникла напряженность на фоне дискуссий о правах различных этнических групп после вступления в силу в 2017 году украинского закона об образовании. Документ существенно сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств. В правительствах ряда стран, в том числе в Венгрии и Румынии, заявили, что решение Киева нарушает права малых народов на Украине.