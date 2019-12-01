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Религия и мировоззрение
2019-12-01T18:57+0300
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РИА Новости

В РПЦ рассказали, когда в тело человека вселяется душа

18:57 01.12.2019
17266
© Пресс-служба MEGOGO DistributionКадр из фильма "Ангел мой"
Кадр из фильма Ангел мой
© Пресс-служба MEGOGO Distribution
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Богословы до сих пор спорят, когда в тело вселяется душа, но в Русской православной церкви уверены, что эмбрион обладает всеми правами человека, в том числе правом родиться, с момента зачатия, что делает невозможным аборт на любом сроке беременности, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Даже древние отцы Церкви спорили на эту тему. Одни говорили, что душа появляется во время зачатия, другие, что в момент рождения, а третьи, что она формируется постепенно с формированием тела. Но для нас вопрос заключается не в том, когда душа вселяется в тело, а когда эмбрион становится человеком",- сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Несмотря на то, что в Церкви нет однозначного ответа, когда в человеке появляется душа, право на рождение возникает в момент зачатия человека, уверен иерарх.
Митрополит Волоколамский Иларион
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"В момент зачатия, когда появляется эмбрион, он имеет все права человека, в том числе право на рождение. Это (возникновение права на рождение - ред.) не измеряется ни сантиметрами, ни сутками, ни неделями беременности. Поэтому мы считаем аборт недопустимым на любой стадии", - подытожил представитель Русской церкви.
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Религия и мировоззрение"Россия 24"абортыРусская православная церковьМоскварелигияОбщество
Популярные комментарии
Вот пусть церковники выделят в чистом виде душу из эмбриона, измерят её и взвесят, а потом рассуждают и утверждают.
1 декабря, 19:20
Адам Ваксель
15010026
"Но для нас вопрос заключается не в том, когда душа вселяется в тело, а когда эмбрион становится человеком" - многие всю жизнь эмбрионами остаются, никакой души в них не появляется.
1 декабря, 19:00
Naum Vygodsky
1740001
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