В РПЦ рассказали, когда в тело человека вселяется душа

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Богословы до сих пор спорят, когда в тело вселяется душа, но в Русской православной церкви уверены, что эмбрион обладает всеми правами человека, в том числе правом родиться, с момента зачатия, что делает невозможным аборт на любом сроке беременности, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Даже древние отцы Церкви спорили на эту тему. Одни говорили, что душа появляется во время зачатия, другие, что в момент рождения, а третьи, что она формируется постепенно с формированием тела. Но для нас вопрос заключается не в том, когда душа вселяется в тело, а когда эмбрион становится человеком",- сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Несмотря на то, что в Церкви нет однозначного ответа, когда в человеке появляется душа, право на рождение возникает в момент зачатия человека, уверен иерарх.