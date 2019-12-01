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РИА Новости

Израиль планирует построить новый еврейский квартал в Хевроне

18:13 01.12.2019
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© AFP 2019 / Hazrem BaderЖители Израиля и туристы возле Пещеры Патриархов в городе Хеврон
Жители Израиля и туристы возле Пещеры Патриархов в городе Хеврон
© AFP 2019 / Hazrem Bader
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек - РИА Новости. Глава минобороны Израиля Нафтали Беннет распорядился начать планирование нового еврейского квартала в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба министра.
Город Хеврон поделен между израильтянами и палестинцами и считается одной из самых "горячих точек" ближневосточного конфликта.
Как сообщает пресс-служба, Беннет распорядился передать соответствующее извещение в арабский муниципалитет города.
Квартал будет построен на месте рынка, закрывшегося в середине 1990-х годов. Отмечается, что за арабским населением будут сохранены права на первые этажи домов.
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Нетаньяху заявил, что евреи останутся в Хевроне навсегда
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян.
Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
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Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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