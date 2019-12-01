Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T17:47+0300
https://ria.ru/20191201/1561810472.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/79/1552147953_0:0:2993:1684_1036x0_80_0_0_7bbbf0e43e1dfd13cc499da36d371bf5.jpg
РИА Новости

Пушков оценил совет Кравчука Зеленскому перед "нормандской" встречей

17:47 01.12.2019
16669
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего президента Украины Леонида Кравчука, который тот дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому перед встречей в "нормандском формате".
Как отметил Кравчук, действующему президенту необходимо защищать страну и говорить правду, а также отстаивать интересы "великого народа" Украины. По его словам, другие государства играют с Киевом, "как кошка с мышкой", и "помогают только на словах". Кроме того, Кравчук заявил, что Украину "обманули" с Будапештским меморандумом.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
14 сентября, 02:19
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
"О совете Кравчука Зеленскому: защищать интересы страны можно по-разному. Можно, как Порошенко, потерявший Донбасс и вдрызг разругавшийся с Россией", — написал Пушков в твиттере.
Он отметил, что украинские граждане уже оценили попытки бывшего главы государства Петра Порошенко "защитить" страну, "провалив его на выборах".
По мнению парламентария, народ ждет от Зеленского другого подхода, так как вражда между Москвой и Киевом "не в интересах Украины".
Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
22 июня, 05:50
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
18291242
Обсудить 0
"Нормандская четверка"Совет Федерации РФЛеонид КравчукАлексей ПушковВладимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров оценил перспективы восстановления отношений с Украиной
Марш, приуроченный ко Дню защитника Украины в Киеве
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский напомнил о Всеукраинском референдуме в 1991 году
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Премьер Греции потребует от НАТО осудить поведение Турции
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Перевозчик на маршруте упавшего с моста автобуса работал с нарушениями
Ника Гварамия
Бывший гендиректор телекомпании "Рустави 2" решил уехать из Грузии
Президент Украины П. Порошенко вручил Н. Савченко орден Золотая Звезда
Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Строительство газопровода Северный поток — 2
Bild узнал детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Кадр из фильма Ангел мой
В РПЦ рассказали, когда в тело человека вселяется душа
Отказ от алкоголя
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). 30 ноября 2019
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
05:15США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
05:06Российские военные расширили зону воздушного патрулирования в Алеппо
04:47Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
04:33Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском
Лента новостейМолния