Пушков оценил совет Кравчука Зеленскому перед "нормандской" встречей

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего президента Украины Леонида Кравчука, который тот дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому перед встречей в "нормандском формате".
Как отметил Кравчук, действующему президенту необходимо защищать страну и говорить правду, а также отстаивать интересы "великого народа" Украины. По его словам, другие государства играют с Киевом, "как кошка с мышкой", и "помогают только на словах". Кроме того, Кравчук заявил, что Украину "обманули" с Будапештским меморандумом.
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"О совете Кравчука Зеленскому: защищать интересы страны можно по-разному. Можно, как Порошенко, потерявший Донбасс и вдрызг разругавшийся с Россией", — написал Пушков в твиттере.
Он отметил, что украинские граждане уже оценили попытки бывшего главы государства Петра Порошенко "защитить" страну, "провалив его на выборах".
По мнению парламентария, народ ждет от Зеленского другого подхода, так как вражда между Москвой и Киевом "не в интересах Украины".
Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.
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