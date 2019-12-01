Пушков оценил совет Кравчука Зеленскому перед "нормандской" встречей

Как отметил Кравчук, действующему президенту необходимо защищать страну и говорить правду, а также отстаивать интересы "великого народа" Украины. По его словам, другие государства играют с Киевом, "как кошка с мышкой", и "помогают только на словах". Кроме того, Кравчук заявил, что Украину "обманули" с Будапештским меморандумом.