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РИА Новости

Трутнев поручил полпредству взять под контроль дело о ДТП в Забайкалье

17:32 01.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату полномочного представителя взять на контроль ход расследования причин ДТП в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек, сообщает пресс-служба Трутнева.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 21 пострадал. На место выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, следователи возбудили уголовное дело.
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"Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись", - подчеркнул Юрий Трутнев.
Также в пресс-службе отметили, что Трутнев поручил аппарату полномочного представителя взять на контроль ход расследования причин ДТП в Забайкальском крае.
"Губернатору Забайкальского края поручено оперативно организовать поддержку пострадавшим и семьям погибших, в том числе осуществлять координацию работы экстренных служб, обеспечить пострадавшим оказание медицинской помощи и применение других необходимых мер, организовать своевременную выплату материальной помощи. Контроль за исполнением поручения возложено на аппарат полномочного представителя", - говорится в сообщении.
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