Трутнев поручил полпредству взять под контроль дело о ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату полномочного представителя взять на контроль ход расследования причин ДТП в Забайкальском крае , в результате которого погибли 19 человек, сообщает пресс-служба Трутнева.

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 21 пострадал. На место выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, следователи возбудили уголовное дело.

"Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Также в пресс-службе отметили, что Трутнев поручил аппарату полномочного представителя взять на контроль ход расследования причин ДТП в Забайкальском крае.