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РИА Новости

Прощание с дирижером Марисом Янсонсом пройдет в Петербурге 5 декабря

17:24 01.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДирижер Марис Янсонс
Дирижер Марис Янсонс
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Дирижер Марис Янсонс. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Прощание с дирижером Марисом Янсонсом пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича 5 декабря, сообщает учреждение.
Ранее сообщалось, что дирижер Марис Янсонс скончался в Петербурге на 77-м году жизни.
"Церемония прощания с Марисом Янсонсом пройдет в Большом зале Петербургской филармонии 5 декабря, начало в 10 часов 30 минут", - говорится в сообщении.
Коллектив Петербургской филармонии выражает соболезнования родным и близким Янсонса.
"Сегодня от нас ушел не только бесконечно уважаемый коллега, один из крупнейших дирижеров современности, но и драгоценный друг, родной человек. Уход Мариса Арвидовича болью отзывается в сердцах всех, кто знал его, всех, кто когда-либо с ним работал. Все мы – его коллеги, слушатели, ценители музыкального искусства – понесли огромную потерю, масштаб которой нам еще только предстоит в полной мере осознать", - отмечается в сообщении.
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Отмечается, что Янсонс последние годы преимущественно выступал за рубежом, однако он "всегда сохранял тесную связь с Петербургской филармонией".
"Долгие годы продолжалось его сотрудничество с Заслуженным коллективом России в статусе второго дирижера оркестра, даже после его завершения Марис Арвидович выступал в филармонии регулярно. В последнее время петербургская публика имела счастье видеть Мариса Янсонса за пультом Заслуженного коллектива России в программе, посвященной 100-летию со дня рождения Арвида Янсонса (2015), а также на концертах к юбилейным датам Юрия Темирканова; в 2013 году он дирижировал в Петербурге Королевским оркестром Концертгебау, в 2018 году – Симфоническим оркестром Баварского радио", - сообщает филармония.
Последним выступлением Янсонса в Большом зале Петербургской филармонии стал концерт с Академическим симфоническим оркестром к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, состоявшийся в феврале 2019 года.
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КультураМарис ЯнсонсСанкт-Петербург
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