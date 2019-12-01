Прощание с дирижером Марисом Янсонсом пройдет в Петербурге 5 декабря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Прощание с дирижером Марисом Янсонсом пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича 5 декабря, сообщает учреждение.

Ранее сообщалось, что дирижер Марис Янсонс скончался в Петербурге на 77-м году жизни.

"Церемония прощания с Марисом Янсонсом пройдет в Большом зале Петербургской филармонии 5 декабря, начало в 10 часов 30 минут", - говорится в сообщении.

Коллектив Петербургской филармонии выражает соболезнования родным и близким Янсонса.

"Сегодня от нас ушел не только бесконечно уважаемый коллега, один из крупнейших дирижеров современности, но и драгоценный друг, родной человек. Уход Мариса Арвидовича болью отзывается в сердцах всех, кто знал его, всех, кто когда-либо с ним работал. Все мы – его коллеги, слушатели, ценители музыкального искусства – понесли огромную потерю, масштаб которой нам еще только предстоит в полной мере осознать", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Янсонс последние годы преимущественно выступал за рубежом, однако он "всегда сохранял тесную связь с Петербургской филармонией".

"Долгие годы продолжалось его сотрудничество с Заслуженным коллективом России в статусе второго дирижера оркестра, даже после его завершения Марис Арвидович выступал в филармонии регулярно. В последнее время петербургская публика имела счастье видеть Мариса Янсонса за пультом Заслуженного коллектива России в программе, посвященной 100-летию со дня рождения Арвида Янсонса (2015), а также на концертах к юбилейным датам Юрия Темирканова; в 2013 году он дирижировал в Петербурге Королевским оркестром Концертгебау, в 2018 году – Симфоническим оркестром Баварского радио", - сообщает филармония.