Премьер Греции потребует от НАТО осудить поведение Турции

АФИНЫ, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Греции Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что на саммите НАТО в Лондоне потребует неодобрения и осуждения Турции за ее "провокационное поведение".

"Альянс не может быть равнодушным, когда один член открыто нарушает международное право и открыто выступает против другого члена", — сказал Мицотакис на съезде партии "Новая демократия".

"Тактика равного удаления является несправедливой для нашей страны", — добавил премьер. По его словам, Греция никогда не стремилась к напряженности в регионе, но она знает, как защищать свои права.

Мицотакис заявил также, что "провокационное поведение" Турции осудило и руководство Европейской народной партии. "Как мы отвернулись после провокационных заявлений на вчерашней церемонии открытия трубопровода TANAP, так и Европа выступает против нарушения международных правил", — сказал премьер-министр.

Накануне греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Эрдоган на церемонии в Эдирне заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской ИЭЗ. По его словам, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе острова, Анкара "действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят" Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой. Эрдоган также выступил в защиту подписанного меморандума с Ливией по морским границам. Турция и международно признанное правительство Ливии, которое контролирует Триполи, подписали соглашение о военном сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон.

Ранее на этой неделе Мицотакис в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял тему "провокационных действий Турции в Восточном Средиземноморье после подписания меморандума с Ливией". Мицотакис попросил поддержки Франции и Европы в виду саммита НАТО в Лондоне и заседания Европейского совета, сообщала пресс-служба премьера.