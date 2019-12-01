Премьер Греции потребует от НАТО осудить поведение Турции

АФИНЫ, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что на саммите НАТО в Лондоне потребует неодобрения и осуждения Турции за ее "провокационное поведение".
"Альянс не может быть равнодушным, когда один член открыто нарушает международное право и открыто выступает против другого члена", — сказал Мицотакис на съезде партии "Новая демократия".
"Тактика равного удаления является несправедливой для нашей страны", — добавил премьер. По его словам, Греция никогда не стремилась к напряженности в регионе, но она знает, как защищать свои права.
Мицотакис заявил также, что "провокационное поведение" Турции осудило и руководство Европейской народной партии. "Как мы отвернулись после провокационных заявлений на вчерашней церемонии открытия трубопровода TANAP, так и Европа выступает против нарушения международных правил", — сказал премьер-министр.
Накануне греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган на церемонии в Эдирне заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской ИЭЗ. По его словам, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе острова, Анкара "действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят" Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой. Эрдоган также выступил в защиту подписанного меморандума с Ливией по морским границам. Турция и международно признанное правительство Ливии, которое контролирует Триполи, подписали соглашение о военном сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон.
Ранее на этой неделе Мицотакис в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял тему "провокационных действий Турции в Восточном Средиземноморье после подписания меморандума с Ливией". Мицотакис попросил поддержки Франции и Европы в виду саммита НАТО в Лондоне и заседания Европейского совета, сообщала пресс-служба премьера.
В октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не надлежит занимать какую-либо сторону в споре вокруг Кипра, в том числе в контексте буровых работ на шельфе, для разбора юридических вопросов существуют уполномоченные международные институты. При этом он добавил, что НАТО "ожидает от всех стран уважения международных законов, так как это очень важно для сохранения международного порядка, основанного на правилах".
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