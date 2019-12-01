Дирижер Федосеев назвал смерть Янсонса личной потерей

"Это очень печальная весть и для меня лично. Мы были с ним знакомы лично, часто встречались и в Ленинграде, и в Москве, обсуждали музыкальные произведения и их исполнение. Марис был одним из немногих, кто жил во имя музыки. Это была удивительная настоящая личность, человек необыкновенной доброты, открытого сердца", - рассказал Федосеев РИА Новости.