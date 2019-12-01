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РИА Новости

Дирижер Федосеев назвал смерть Янсонса личной потерей

14:44 01.12.2019 (обновлено: 19:30 01.12.2019)
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© Фото предоставлено оркестром Федрсеева БСО Владимир Федосеев, Марис Янсонс и Ольга Доброхотова
Владимир Федосеев, Марис Янсонс и Ольга Доброхотова
© Фото предоставлено оркестром Федрсеева БСО
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Знаменитый маэстро Владимир Федосеев назвал кончину дирижера Мариса Янсонса огромной личной потерей и невосполнимой утратой для всего мира культуры и музыки.
Народный артист РСФСР, обладатель высших наград музыкального сообщества Марис Янсонс скончался в Петербурге на 77-м году жизни.
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"Это очень печальная весть и для меня лично. Мы были с ним знакомы лично, часто встречались и в Ленинграде, и в Москве, обсуждали музыкальные произведения и их исполнение. Марис был одним из немногих, кто жил во имя музыки. Это была удивительная настоящая личность, человек необыкновенной доброты, открытого сердца", - рассказал Федосеев РИА Новости.
"Когда уходят такие чистые, великие музыканты высочайшей культуры, это огромная печаль. Имя его очень много значит и для меня лично, и для нашей культуры и музыки", - отметил маэстро.
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КультураМарис ЯнсонсВладимир ФедосеевСанкт-Петербург
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