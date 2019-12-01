Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной дирижера Янсонса

"Выдающийся дирижер и блестящий интерпретатор, ученик Евгения Мравинского и Герберта фон Караяна, Марис Янсонс прославил музыкальное искусство Ленинграда - Санкт-Петербурга во всем мире. Маэстро Янсонсу рукоплескали лучшие залы Европы, он был удостоен высших наград музыкального сообщества. Но самым дорогим для Мариса Арвидовича всегда оставалось признание любимого города, который дарил ему вдохновение и радость творчества", - говорится в тексте соболезнования.