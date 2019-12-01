Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной дирижера Янсонса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью дирижёра Мариса Янсонса.
Ранее сообщалось, что дирижер Марис Янсонс скончался в Петербурге на 77-м году жизни.
"Выдающийся дирижер и блестящий интерпретатор, ученик Евгения Мравинского и Герберта фон Караяна, Марис Янсонс прославил музыкальное искусство Ленинграда - Санкт-Петербурга во всем мире. Маэстро Янсонсу рукоплескали лучшие залы Европы, он был удостоен высших наград музыкального сообщества. Но самым дорогим для Мариса Арвидовича всегда оставалось признание любимого города, который дарил ему вдохновение и радость творчества", - говорится в тексте соболезнования.
По словам губернатора, маэстро всю свою жизнь оставался верен Ленинграду - Санкт-Петербургу, руководил симфоническим оркестром филармонии, преподавал в консерватории и воспитал целую плеяду талантливых музыкантов.