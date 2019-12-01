В Петербурге пассажиров автобуса эвакуировали из-за задымления

"При следовании автобуса, принадлежащего третьему парку, из Петербурга в Зеленогорск в районе Приморского шоссе, 45, водитель обнаружил задымление моторного отсека. Остановил автобус на обочине и эвакуировал около 50 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.