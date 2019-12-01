В Петербурге пассажиров автобуса эвакуировали из-за задымления

С-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Около 50 человек эвакуировали из-за задымления моторного отсека в автобусе в Петербурге, никто не пострадал, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга в 12.21 мск.
"При следовании автобуса, принадлежащего третьему парку, из Петербурга в Зеленогорск в районе Приморского шоссе, 45, водитель обнаружил задымление моторного отсека. Остановил автобус на обочине и эвакуировал около 50 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.