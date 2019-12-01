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РИА Новости

Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП в Забайкалье

13:32 01.12.2019 (обновлено: 14:10 01.12.2019)
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела, возбуждённого после ДТП в Забайкальском крае, где погибли 19 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли 19 человек.
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"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по Забайкальскому краю по факту ДТП в Сретенском районе", - сказала Петренко.
Она отметила, что Бастрыкин потребовал детального расследования всех обстоятельств ДТП. Глава ведомства поручил принять меры к оперативному установлению технического состояния автобуса, а также условий его эксплуатации и предрейсового обслуживания.
"Также председатель СК РФ поручил решить вопрос об изъятии из органов внутренних дел материалов по факту ДТП для дальнейшего всестороннего и полного расследования следственными органами СК РФ в одном производстве с фактом ненадлежащего оказания услуг", - добавила Петренко.
Кроме того, Бастрыкин указал на необходимость проведения всех следственных действий в предельно сжатые сроки, чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности.
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