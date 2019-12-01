Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела, возбуждённого после ДТП в Забайкальском крае , где погибли 19 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Устанавливается точное количество пострадавших и погибших в аварии. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли 19 человек.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по Забайкальскому краю по факту ДТП в Сретенском районе", - сказала Петренко.

Она отметила, что Бастрыкин потребовал детального расследования всех обстоятельств ДТП. Глава ведомства поручил принять меры к оперативному установлению технического состояния автобуса, а также условий его эксплуатации и предрейсового обслуживания.

"Также председатель СК РФ поручил решить вопрос об изъятии из органов внутренних дел материалов по факту ДТП для дальнейшего всестороннего и полного расследования следственными органами СК РФ в одном производстве с фактом ненадлежащего оказания услуг", - добавила Петренко.