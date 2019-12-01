В Петербурге автомобиль выехал на тротуар, два пешехода пострадали

"При невыясненных обстоятельствах Hyundai Solaris выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов, после чего последовательно совершил столкновение со столбом и забором, после чего перевернулся. В результате ДТП пострадали двое мужчин-пешеходов 1974 и 1980 годов рождения, которые находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.