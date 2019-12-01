В Петербурге автомобиль выехал на тротуар, два пешехода пострадали

С-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на тротуар в Санкт-Петербурге, пострадали два пешехода, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, ДТП произошло в 10.20 мск на Смольнинской набережной.
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"При невыясненных обстоятельствах Hyundai Solaris выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов, после чего последовательно совершил столкновение со столбом и забором, после чего перевернулся. В результате ДТП пострадали двое мужчин-пешеходов 1974 и 1980 годов рождения, которые находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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