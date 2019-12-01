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Война в Сирии
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из Иордании и Ливана

12:37 01.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтоянка сирийских бедуинов-беженцев
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Свыше 750 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 783 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 311 человек (женщин – 93, детей – 158), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 472 человека (женщин – 142, детей – 241)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, школа, хлебопекарня и электроподстанция.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,4 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 45 взрывоопасных предметов.
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