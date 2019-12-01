В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Свыше 750 сирийских беженцев вернулись в Свыше 750 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 783 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 311 человек (женщин – 93, детей – 158), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 472 человека (женщин – 142, детей – 241)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Добавляется, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, школа, хлебопекарня и электроподстанция.