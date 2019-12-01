Умер дирижер Марис Янсонс

МОСКВА,1 дек — РИА Новости. В Петербурге на 77-м году жизни скончался дирижер Марис Янсонс, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Денис Мацуев.
Как рассказал пианист, сегодня он и Янсонс должны были выступить на сцене Мюзикферайна с Венским филармоническим оркестром.
"Новость, конечно, невозможно ни комментировать, ни осознать, абсолютно в это не верится. Через 40 минут у нас концерт. Мы с оркестром приняли решение, что откроем его не концертом Чайковского, а любимым произведением дорогого маэстро — этюдом-картиной Рахманинова ля минор "Море и чайки", — написал Мацуев.
По данным телеканала "Санкт-Петербург", причиной смерти Янсонса стала острая сердечная недостаточность. Прощание состоится в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича 5 декабря.
Марис Янсонс, российский и советский дирижер, родился в Риге в 1943 году. В 1986-м музыкант был удостоен звания народного артиста РСФСР. В 2005 году Янсонс получил премию "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.