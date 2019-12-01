Умер дирижер Марис Янсонс

"Новость, конечно, невозможно ни комментировать, ни осознать, абсолютно в это не верится. Через 40 минут у нас концерт. Мы с оркестром приняли решение, что откроем его не концертом Чайковского, а любимым произведением дорогого маэстро — этюдом-картиной Рахманинова ля минор "Море и чайки", — написал Мацуев.