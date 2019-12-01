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РИА Новости

Умер дирижер Марис Янсонс

12:03 01.12.2019 (обновлено: 17:35 01.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДирижер Марис Янсонс
Дирижер Марис Янсонс
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА,1 дек — РИА Новости. В Петербурге на 77-м году жизни скончался дирижер Марис Янсонс, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Денис Мацуев.
Как рассказал пианист, сегодня он и Янсонс должны были выступить на сцене Мюзикферайна с Венским филармоническим оркестром.

"Новость, конечно, невозможно ни комментировать, ни осознать, абсолютно в это не верится. Через 40 минут у нас концерт. Мы с оркестром приняли решение, что откроем его не концертом Чайковского, а любимым произведением дорогого маэстро — этюдом-картиной Рахманинова ля минор "Море и чайки", — написал Мацуев.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", причиной смерти Янсонса стала острая сердечная недостаточность. Прощание состоится в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича 5 декабря.
Марис Янсонс, российский и советский дирижер, родился в Риге в 1943 году. В 1986-м музыкант был удостоен звания народного артиста РСФСР. В 2005 году Янсонс получил премию "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.
Владимир Федосеев, Марис Янсонс и Ольга Доброхотова
Вчера, 14:44Культура
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КультураМарис ЯнсонсРига
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