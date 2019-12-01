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РИА Новости

В Дагестане задержали водителя, который сбил полицейского

12:03 01.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 1 дек - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане задержали водителя автомобиля Mercedes, который сбил полицейского в Дагестане и скрылся с места происшествия, сообщает МВД по региону.
Ведомство разместило в Instagram видео аварии, на нем запечатлено, как движущийся на высокой скорости автомобиль сбивает полицейского, который перелетает машину.
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"Инцидент произошел около 2.00 на 753-м километре автодороги "Кавказ". Неизвестный на автомобиле Mercedes черного цвета сбил сотрудника полиции, находившегося на службе..., после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
В результате ДТП полицейский с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами различных частей тела доставлен в больницу города Кизилюрт, отмечает МВД.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан. Им оказался 24-летний житель Кизилюрта. Во время беседы выяснилось, что на момент происшествия в машине находился товарищ подозреваемого - 23-летний мужчина", - добавили в ведомстве.
Следственные органы в связи с происшествием проводят проверку, по результатам заключения судебно-медицинского эксперта будет принято решение о возбуждении уголовного дела, уточнили в МВД.
Инспектор ГИБДД
7 ноября, 10:00
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КизилюртДагестанПроисшествия
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