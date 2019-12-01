В Дагестане задержали водителя, который сбил полицейского

ПЯТИГОРСК, 1 дек - РИА Новости. Правоохранители в Правоохранители в Дагестане задержали водителя автомобиля Mercedes, который сбил полицейского в Дагестане и скрылся с места происшествия, сообщает МВД по региону.

Ведомство разместило в Instagram видео аварии, на нем запечатлено, как движущийся на высокой скорости автомобиль сбивает полицейского, который перелетает машину.

"Инцидент произошел около 2.00 на 753-м километре автодороги "Кавказ". Неизвестный на автомобиле Mercedes черного цвета сбил сотрудника полиции, находившегося на службе..., после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

В результате ДТП полицейский с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами различных частей тела доставлен в больницу города Кизилюрт , отмечает МВД.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан. Им оказался 24-летний житель Кизилюрта. Во время беседы выяснилось, что на момент происшествия в машине находился товарищ подозреваемого - 23-летний мужчина", - добавили в ведомстве.