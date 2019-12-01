Дивизион С-300 заступил на боевое дежурство в Таджикистане

МОСКВА,1 дек — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС Центрального военного округа (ЦВО) заступили на боевое дежурство в Таджикистане, сообщает "Звезда".
В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включая командный пункт, пусковые установки, РЛС, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения. Их главной задачей станет прикрытие объектов 201-й российской военной базы, которая дислоцируется в Таджикистане, и противовоздушная оборона Центральноазиатского региона коллективной безопасности.
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С-300 — зенитный ракетный комплекс, способный поражать баллистические и аэродинамические цели.
Обладает многоканальной зенитной ракетной системой, которая может сопровождать до шести целей и наводить по ним до 12 ракет. Время развертывания — порядка пяти минут.
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