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РИА Новости

Дивизион С-300 заступил на боевое дежурство в Таджикистане

10:34 01.12.2019 (обновлено: 16:00 01.12.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит" во время учений
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время учений
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА,1 дек — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС Центрального военного округа (ЦВО) заступили на боевое дежурство в Таджикистане, сообщает "Звезда".
В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включая командный пункт, пусковые установки, РЛС, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения. Их главной задачей станет прикрытие объектов 201-й российской военной базы, которая дислоцируется в Таджикистане, и противовоздушная оборона Центральноазиатского региона коллективной безопасности.
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С-300 — зенитный ракетный комплекс, способный поражать баллистические и аэродинамические цели.
Обладает многоканальной зенитной ракетной системой, которая может сопровождать до шести целей и наводить по ним до 12 ракет. Время развертывания — порядка пяти минут.
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С-300ПСЦентральный военный округТаджикистанРоссияВ мире
Популярные комментарии
А что НАТО собирается нападать на Таджикистан ? Или С - 300 способны противостоять НАТОвской атаке ? Израильские F-16, в Сирии показали и доказали, что С-300 против них бесполезно, разве только свои собственные самолеты сбивать , заходящие на посадку . В чем смысл этой траты денег ?
1 декабря, 11:33
freizdorf
1200029
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