Дивизион С-300 заступил на боевое дежурство в Таджикистане

В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включая командный пункт, пусковые установки, РЛС, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения. Их главной задачей станет прикрытие объектов 201-й российской военной базы, которая дислоцируется в Таджикистане, и противовоздушная оборона Центральноазиатского региона коллективной безопасности.