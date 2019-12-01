Путин и Си Цзиньпин 2 декабря запустят газопровод "Сила Сибири"

Газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.

Как создавался крупнейший газопровод востока России

О поставках газа в Китай "Газпром" договорился почти 20 лет назад. Две страны в 2010 году подписали юридически обязывающий документ об основных условиях таких поставок. В этом документе были оговорены два газопроводных маршрута - "восточный" и "западный". Ресурсной базой для первого должна была стать Восточная Сибирь, для второго - Западная. В июне 2011 года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания "абсолютно готова" к началу строительства газопровода в Китай.

В 2012 году Путин поручил Миллеру в сжатые сроки начать обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии и строительство магистрального газопровода от Чаянды через Хабаровск до Владивостока. В том же году новый газопровод получил название "Сила Сибири" - оно было выбрано по итогам специального конкурса, проведенного "Газпромом".

В марте 2013 года стало известно, что именно по этому газопроводу российский газ пойдет в Китай по "восточному" маршруту: "Газпром" договорился с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о строительстве отвода от "Силы Сибири". Тогда же было оговорено, что поставки могут начаться в 2018 году в объеме 38 миллиардов кубометров в год с возможным ростом до 60 миллиардов.

Однако старту реализации проекта долгое время мешало отсутствие договоренности о цене на российский газ. Стороны смогли прийти к согласию и заключить договор только весной 2014 года. Как сообщал тогда Миллер, общая стоимость 30-летнего контракта на поставку российского газа в Китай составляет 400 миллиардов долларов. Глава "Газпрома" отказался назвать журналистам цену на газ для Китая, сославшись на коммерческую тайну. Между тем исходя из сказанных им цифр цена поставок составляет около 350 долларов за тысячу кубометров.

В сентябре того же года "Газпром" начал строить "Силу Сибири", а в июне 2015-го к строительству своего участка приступил Китай. Через два года компании подписали соглашение о том, что первый газ по "Силе Сибири" в Китай пойдет 20 декабря 2019 года. С тех пор Миллер неоднократно заявлял, что у него "нет никаких сомнений", что поставки начнутся в срок. И в итоге они начнутся даже немного раньше намеченного срока.

Основные работы в процессе укладки труб "Газпром" завершил к концу 2018 года, и в 2019 году оставалось только провести пусконаладку. В августе этого года компания подключила к "Силе Сибири" Чаяндинское месторождение, а в октябре - завершила заполнение газопровода газом, обозначив тем самым готовность его линейной части к началу поставок.

Дополнительные объемы и новые возможности

Как сообщил в пятницу "Газпром", контрактные обязательства его поставок газа по "Силе Сибири" в Китай в 2020 году составляют 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году – 10 миллиардов, в 2022 году – 15 миллиардов, а минимальный отбор - 85% от этих объемов.

В октябре компания заявляла, что в конце 2022 года подаст первый газ в газопровод со второго крупного месторождения - Ковыктинского. А проектной мощности в 38 миллиардов кубометров поставки газа по "Силе Сибири" достигнут к 2025 году, полагает "Газпром".

При этом задолго до начала первых поставок начали звучать высказывания о дополнительных объемах. В 2018 году Миллер заявил, что дополнительные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" могут составить 5-10 миллиардов кубометров газа в год, а в 2019 году уточнил цифру - 6 миллиардов. В апреле текущего года о заинтересованности Китая в доппоставках заявил Путин. "Технологические возможности позволяют, и мы это сделаем", - сказал российский президент.

С ним согласны эксперты. "Ресурсная база Чаяндинского и Ковыктинского месторождений позволяет добывать 50-60 миллиардов кубометров в год, что покрывает и перспективные внутренние потребности, и законтрактованные экспортные обязательства, и даже расширение поставок в Китай", - прокомментировал РИА Новости замгендиректора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.