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РИА Новости

Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения полковнику СК

10:14 01.12.2019
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© Фото : СУСК РФ по Свердловской областиПервый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области, полковник юстиции Бусылко Михаил Вячеславович
Первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области, полковник юстиции Бусылко Михаил Вячеславович
© Фото : СУСК РФ по Свердловской области
Первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области, полковник юстиции Бусылко Михаил Вячеславович. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в воскресенье изберёт меру пресечения первому замглавы СУСК по Свердловской области Михаилу Бусылко, обвиняемому в получении взятки, сообщила РИА Новости представитель облсуда.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Бусылко задержан за взятку в 18 миллионов рублей от адвоката за прекращение дела. Позже следственный комитет уточнил, что Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки), адвокату адвокатской палаты Владимирской области Владиславу Вострецову - по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
"Материалы принесли (в суд) на Бусылко и Вострецова", - сказала собеседница агентства.
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Следственный комитет РФСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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