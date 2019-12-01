Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения полковнику СК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в воскресенье изберёт меру пресечения первому замглавы СУСК по Свердловской области Михаилу Бусылко, обвиняемому в получении взятки, сообщила РИА Новости представитель облсуда.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Бусылко задержан за взятку в 18 миллионов рублей от адвоката за прекращение дела. Позже следственный комитет уточнил, что Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки), адвокату адвокатской палаты Владимирской области Владиславу Вострецову - по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
"Материалы принесли (в суд) на Бусылко и Вострецова", - сказала собеседница агентства.