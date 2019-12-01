Европейские эксперты прокомментировали новый состав Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Приступившая с декабря к исполнению пятилетнего мандата новая Приступившая с декабря к исполнению пятилетнего мандата новая Еврокомиссия , которую ее глава Урсула фон дер Ляйен амбициозно объявила "геополитической" и нацеленной на "новый старт" Европы, на практике может из-за внутриполитических факторов оказаться обреченной на следование прежнему внешнему курсу: опрошенные РИА Новости европейские эксперты неоднозначно оценивают подобную преемственность.

Новый состав ЕК официально приступил к исполнению обязанностей с 1 декабря, на месяц позднее запланированного срока. Внешнюю политику на должности вице-председателя и высокого представителя теперь будет курировать экс-глава испанского МИД Жозеп Боррель. Однако его реальные полномочия, как и предшественницы Федерики Могерини , во многом выражаются в выработке и закреплении консенсусных позиций и подходов к текущим и стратегическим вопросам.

Постоянная необходимость поиска устойчивого общеевропейского знаменателя во внешней политике делает ее медлительной, трудоемкой, запоздалой и оттого зачастую малоэффективной. Приоритет в принятии ключевых политических решений при этом остается в руках Евросовета, процесс достижения компромиссов в котором в последние месяцы и годы переходит из категории ожидаемой нормы в категорию преодолеваемого вызова.

"Наполеоновские" планы немецкой "принцессы"

Новая глава ЕК фон дер Ляйен, которую на родине называли "принцессой немецкой политики", как и новый председатель Евросовета Шарль Мишель, уже неоднократно отметились заявлениями, что Европа должна начать действовать увереннее, с внятной координацией своих действий, стремиться к более амбициозным целям и брать на себя определенное глобальное лидерство, в частности, в выстраивании многосторонней мировой системы.

"Мир нуждается в нашем лидерстве больше, чем когда-либо", - заявляла фон дер Ляйен. Одним из инструментов для реализации этих целей она видит переход на принятие внешнеполитических решений в ЕС квалифицированным большинством, а не общим консенсусом. Впрочем, за этот же принцип последовательно выступал и ее предшественник Жан-Клод Юнкер, однако вопрос не сильно сдвинулся с места.

Новая ЕК намерена работать над укреплением "сбалансированного и взаимовыгодного" партнерства с США, но оставляет за собой право использовать защитные инструменты, потому что считает ЕС "торговой сверхдержавой". Но в целом дер Ляйен полагает, что, несмотря на разногласия, партнерские связи между Европой и США остаются достаточно крепкими. Для новой ЕК определена также задача выстроить отношения с усиливающимся Китаем.

В сфере безопасности глава исполнительной коллегии следует традиционному постулату о том, что НАТО остается "краеугольным камнем" коллективной обороны Европы, хотя и признает необходимость сильного европейского компонента. Новая глава Еврокомиссии, как и новый глава европейской внешней политики Боррель, в унисон выступают за сохранение санкций в отношении РФ. Не жалует фон дер Ляйен и проект "Северный поток-2", полагая, что он несет в себе угрозу слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов.

Исхоженная тропа европейской политики

Евродепутат Тьерри Мариани от фракции "Идентичность и демократия", участвовавший в слушаниях по утверждению новых еврокомиссаров, скептически оценивает способность новой команды совершить какой-либо качественный прорыв на международном направлении.

"Признаться, я очень обеспокоен, думаю, что эта новая ЕК будет в лучшем случае такой же, как и прежняя", - сказал евродепутат РИА Новости. Он напомнил, что ЕП проводил слушания еврокомиссаров, когда они еще были кандидатами, и по международным вопросам выступал Боррель.

"Из этих слушаний, в которых я принимал участие и задавал ряд вопросов, я вынес следующее: преемник Могерини заявлял, во-первых, что основную угрозу для Европы по-прежнему представляет Россия,и что приоритетом для него будет поддержание единства, чтобы санкции могли продолжаться, потому что для него это единственный способ склонить Россию", - рассказал депутат.

По его словам, "уже по этому пункту мы видим, что, к сожалению, европейская политика рискует остаться абсолютно идентичной предыдущим пяти годам".

"Во-вторых, я особенно обеспокоен по вопросу борьбы с терроризмом, потому что пришлось ждать некоторое время на слушаниях, пока господин Боррель заговорит про терроризм, и то, потому что я задал ему вопрос. Он, конечно, сказал, что это проблема, но не основная угроза. И в какой-то момент он заявил, что все европейские граждане, которые находятся в Сирии, остаются гражданами, которые должны вернуться в Европу и которых нужно защищать", - сказал Мариани. Политик считает такое "ангельское видение" опасным для Европы.

"Высокий представитель также рассказывал нам, что соглашения о свободе торговли должны продолжать действовать, а это означает, что Европа должна оставаться открытой для международной конкуренции без каких-либо настоящих встречных мер для наших компаний. Наконец, он произнес эту удивительную фразу, что границы для него - это шрамы истории. То есть миграция для него абсолютно не проблема", - отметил евродепутат.

Что касается Китая или других направлений, то, по словам Мариани, "мы слышали большие заявления, но ничего конкретного". "То есть Европа продолжает свою политику, но без истинного желания играть роль державы. Получается, что мы получили высокого представителя, который будет проводить точно такую же политику, если не хуже. Это будет внешняя политика, которая не изменится", - полагает он.

"Тонкая игра" геополитической мысли

Существенно большую уверенность в отношении перспектив и возможностей новой ЕК высказывает исследователь бельгийского Института международных отношений Свен Бископ. По его словам, уже комиссия Юнкера "начала мыслить в более геополитических, стратегических понятиях".

"Представленный в марте документ по стратегии является лучшим примером того, как ЕС позиционирует себя в мире, в котором возрастает соперничество между великими державами. Поэтому у Еврокомиссии фон дер Ляйен уже есть хорошая основа для дальнейшего развития и, несомненно, она будет продолжать действовать в том же духе", - сказал аналитик РИА Новости. Весной ЕС сформулировал, в частности, 10 инициатив для балансировки отношений с Китаем на фоне его усиления.

Он полагает, что "ЕС ведет очень тонкую игру". "С одной стороны, дает понять, что не рассматривает другие державы как врагов, но в то же время не наивен и защищает свой собственный суверенитет", - заявил эксперт.

"Таким образом, подход ЕС, который в настоящее время развивается, можно резюмировать следующим образом: сотрудничать, когда это возможно, но оттеснять, когда это необходимо", - резюмировал Бископ.

Старые рецепты для новых вызовов

Глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн, со своей стороны, считает, что на будущую политику нового руководства ЕС решающее влияние окажет все же "устаревшее" видение Европы в мире.

"Европейское видение фон дер Ляйен носит весьма "атлантистский" характер, остается преемственным геополитическому видению Германии, которая считает ЕС одной из структур евроатлантического пространства с очень тесными отношениями с США", - поделился эксперт своими оценками.

По его словам, в целом новое руководство ЕС придерживается парадигмы, в рамках которой близкая к США Европа оказывается в соперничестве с Россией и Китаем. Он считает, что от ЕК можно ожидать программы, "основанной на тех же рецептах из устаревших парадигм ЕС, которые уже привели к многочисленным кризисам". А сохранение прежних подходов означает, что будут наступать "те же последствия". "Поэтому мы не движемся к фундаментальной реформе ЕС, чтобы позволить ему адаптироваться к новым геополитическим условиям в Европе и мире", - отмечает Томанн.