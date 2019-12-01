АЛМА-АТА, 1 дек - РИА Новости. В воскресенье в В воскресенье в Казахстане отмечают День первого президента республики.

Новый государственный праздник отмечают в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед республикой.

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената (верхняя палата парламента) Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев сохранил за собой посты главы Совета безопасности и лидера партии власти Nur Otan. В октябре Токаев подписал указ, расширяющий полномочия Назарбаева в кадровой политике - с ним теперь нужно согласовывать назначение большинства министров, за исключением глав МИД, МВД и минобороны.

На выборах главы государства 26 апреля 2015 года Назарбаев в пятый раз одержал победу, набрав почти 98% голосов. Его полномочия истекали в апреле 2020 года. Согласно конституции, Назарбаев, как первый президент Казахстана, имеет право избираться на эту должность неограниченное число раз.

Из-за выпадения праздничного дня на воскресенье день отдыха будет перенесен на понедельник, 2 декабря.

В эти дни во всех регионах республики проходят торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия, посвященные празднованию Дня первого президента.