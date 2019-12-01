Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T07:37+0300
https://ria.ru/20191201/1561794748.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155536/81/1555368181_0:12:1203:689_1036x0_80_0_0_16ce83db051c514c9aedc43813ed72a4.jpg
РИА Новости

В Казахстане отмечают День первого президента

07:37 01.12.2019
1901
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 1 дек - РИА Новости. В воскресенье в Казахстане отмечают День первого президента республики.
Новый государственный праздник отмечают в Казахстане с 2012 года. Он был учрежден, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед республикой.
Нурсултан Назарбаев
12 ноября, 09:44
Назарбаев назвал отсутствие диалога между ЕАЭС и ЕС неприемлемым
Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената (верхняя палата парламента) Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев сохранил за собой посты главы Совета безопасности и лидера партии власти Nur Otan. В октябре Токаев подписал указ, расширяющий полномочия Назарбаева в кадровой политике - с ним теперь нужно согласовывать назначение большинства министров, за исключением глав МИД, МВД и минобороны.
На выборах главы государства 26 апреля 2015 года Назарбаев в пятый раз одержал победу, набрав почти 98% голосов. Его полномочия истекали в апреле 2020 года. Согласно конституции, Назарбаев, как первый президент Казахстана, имеет право избираться на эту должность неограниченное число раз.
Из-за выпадения праздничного дня на воскресенье день отдыха будет перенесен на понедельник, 2 декабря.
Нурсултан Назарбаев
12 ноября, 08:17
Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
В эти дни во всех регионах республики проходят торжественные собрания, спортивные турниры и культурные мероприятия, посвященные празднованию Дня первого президента.
В июле 2018 года Назарбаев подписал закон, согласно которому получил право пожизненно возглавлять Совет безопасности страны, полномочия которого теперь значительно расширены: решения совета и его председателя стали обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами.
7320212
Обсудить 0
Нурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
Рекомендуем
Президент Украины П. Порошенко вручил Н. Савченко орден Золотая Звезда
Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Европейские эксперты прокомментировали новый состав Еврокомиссии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). 30 ноября 2019
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время учений
Дивизион С-300 заступил на боевое дежурство в Таджикистане
Певица Юта
Певица Юта дала концерт в Дейр-Эз-Зоре для российских военных
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
Российский моряк
Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море
Таблетки в руке
В России расширили список сильнодействующих веществ
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Работа пожарно-спасательного центра
На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка
Шахтеры после смены выходят из забоя шахты
После ЧП на золотом руднике в Киргизии пропали два человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Чите спасли ребенка беременной пассажирки попавшего в ДТП автобуса
07:22Шестеро пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили на лечение в Читу
07:16Патрушев заявил о важности диалога с Китаем по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния