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РИА Новости

Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко

06:08 01.12.2019 (обновлено: 06:09 01.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П. Порошенко вручил Н. Савченко орден "Золотая Звезда"
Президент Украины П. Порошенко вручил Н. Савченко орден Золотая Звезда
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что испытала отвращение при встрече с Петром Порошенко, занимавшим на тот момент пост президента Украины, об этом она сказала в эфире YouTube-канала ISLND TV.
"Человек отвратительный. Неприятно все – реакции, жадность, то, что он говорит. Я все поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал", - сказала бывший депутат.
Порошенко, по словам Савченко, рассказал ей со слезами на глазах, как "пожертвовал кровные 180 миллионов гривен на фронт".
"Мне было странно, что он вообще говорит, что что-то там пожертвовал. Каждый человек пожертвовал. Иногда жизнь, а не 180 миллионов. Он говорил о деньгах с такой болью. Я поняла, что он просто жадный, алчный", – заключила экс-депутат.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где встретилась с президентом Петром Порошенко, который вручил ей орден.
Позднее Савченко обвинили на Украине в подготовке терактов в центре Киева. В апреле ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
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