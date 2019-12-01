Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко

"Человек отвратительный. Неприятно все – реакции, жадность, то, что он говорит. Я все поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал", - сказала бывший депутат.

Порошенко, по словам Савченко, рассказал ей со слезами на глазах, как "пожертвовал кровные 180 миллионов гривен на фронт".

"Мне было странно, что он вообще говорит, что что-то там пожертвовал. Каждый человек пожертвовал. Иногда жизнь, а не 180 миллионов. Он говорил о деньгах с такой болью. Я поняла, что он просто жадный, алчный", – заключила экс-депутат.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где встретилась с президентом Петром Порошенко, который вручил ей орден.