Трамп выразил Джонсону соболезнования в связи с атакой в Лондоне

"Президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне", - заявили в Белом доме.

Нападение с ножом на Лондонском мосту произошло в пятницу, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ* (запрещена в России).