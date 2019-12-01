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РИА Новости

Трамп выразил Джонсону соболезнования в связи с атакой в Лондоне

05:53 01.12.2019
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© REUTERS / Simon Dawson Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания
Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания
© REUTERS / Simon Dawson
Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне.
"Президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне", - заявили в Белом доме.
Два лидера лично встретятся на саммите НАТО в Лондоне 3-4 декабря.
Нападение с ножом на Лондонском мосту произошло в пятницу, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ* (запрещена в России).
Полицейские в районе Лондонского моста
01:15
Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
*Запрещенная в России террористическая организация
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Инцидент у Лондонского мостаИсламское государствоБорис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияЛондонСШАВ мире
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