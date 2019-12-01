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РИА Новости

При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек

05:38 01.12.2019 (обновлено: 06:20 01.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамолет Pilatus PC-12
Самолет Pilatus PC-12
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самолет Pilatus PC-12. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Девять человек погибли при крушении легкомоторного самолета, произошедшего в субботу вечером в штате Южная Дакота, сообщает телеканал KSFY со ссылкой на местные власти.
Авиакатастрофа произошла в субботу в 12:30 по местному времени (21:30 мск) сразу после вылета самолета из аэропорта города Чемберлен, передает AP.
Среди погибших – пилот и двое детей, еще три человека пострадали. Всего на борту самолета, направлявшегося в Айдахо-Фолс, находились 12 человек.
Причина авиакатастрофы пока не сообщается, по данным местных СМИ, на момент крушение в окрестностях действовало предупреждение о метели.
По данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), крушение потерпел одномоторный самолет Pilatus PC-12.
Pilatus PC-12 - одномоторный турбовинтовой самолет, разработанный швейцарской компанией Pilatus Aircraft и используемый в качестве корпоративного и регионального лайнера. Он способен принимать на борт до десяти человек, дальность полета достигает 2,7 тысячи километров.
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