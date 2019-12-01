При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Девять человек погибли при крушении легкомоторного самолета, произошедшего в субботу вечером в штате Девять человек погибли при крушении легкомоторного самолета, произошедшего в субботу вечером в штате Южная Дакота , сообщает телеканал KSFY со ссылкой на местные власти.

Авиакатастрофа произошла в субботу в 12:30 по местному времени (21:30 мск) сразу после вылета самолета из аэропорта города Чемберлен, передает AP.

Среди погибших – пилот и двое детей, еще три человека пострадали. Всего на борту самолета, направлявшегося в Айдахо-Фолс, находились 12 человек.

Причина авиакатастрофы пока не сообщается, по данным местных СМИ, на момент крушение в окрестностях действовало предупреждение о метели.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), крушение потерпел одномоторный самолет Pilatus PC-12.