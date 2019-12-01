Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Военный эксперт, руководитель Военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнил характеристики украинского артиллерийского катера (МБАК) типа "Гюрза-М" и российского патрульного катера проекта "Соболь", признав превосходство последнего. Соответствующий пост Чмут опубликовал в своем Twitter.

"Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский "Соболь" (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на восьми корпусах ВМСУ закончит их закупку", - написал эксперт, сопроводив сообщение фотографией "Соболя" и "Гюрзы-М".

Цікаве фото. Український МБАК (~54 тони) та російський "Соболь" (~57,5 т). Цікаво порівняти обводи корпусу в катерів одного тоннажу. Відразу видно, що МБАКи ніяк не адаптовані ані до швидкості ані до повноцінних дій у морі. Сподіваюся, на 8-ми корпусах ВМСУ закінчить їх закупівлю pic.twitter.com/9awCrqNx3Y — Taras Chmut (@TarasChmut) November 28, 2019

Чмут, отвечая на комментарии читателей, указал, что российский катер в два раза превосходит украинский по скорости, а также имеет преимущество по мореходности. При этом он добавил, что по радиолокационной незаметности "Гюрза-М" вряд ли значительно выигрывает у более крупного российского катера.

Кроме того, эксперт рассказал о своих впечатлениях от другой украинской разработки – десантно-штурмового катера типа "Кентавр". "Был на них. Печаль, боль, разочарование", - резюмировал Чмут.

По его словам, идеальным вариантом для Киева является закупка бывших в употреблении кораблей у западных стран, так как заказ украинского проекта – "лотерея". "Мы БТР изготовить не можем нормально, не то что корабль", - заключил эксперт.

Патрульные катера проекта 12200 "Соболь" — серия патрульных катеров, строящихся для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России . Катер предназначен для перехвата быстроходных целей, охраны прибрежной зоны, обеспечения сохранности природных ресурсов, охраны прибрежных коммуникаций, судов, искусственных сооружений.