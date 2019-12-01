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РИА Новости

Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров

04:41 01.12.2019 (обновлено: 04:43 01.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМалые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сравнил характеристики украинского артиллерийского катера (МБАК) типа "Гюрза-М" и российского патрульного катера проекта "Соболь", признав превосходство последнего. Соответствующий пост Чмут опубликовал в своем Twitter.
"Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский "Соболь" (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на восьми корпусах ВМСУ закончит их закупку", - написал эксперт, сопроводив сообщение фотографией "Соболя" и "Гюрзы-М".
Чмут, отвечая на комментарии читателей, указал, что российский катер в два раза превосходит украинский по скорости, а также имеет преимущество по мореходности. При этом он добавил, что по радиолокационной незаметности "Гюрза-М" вряд ли значительно выигрывает у более крупного российского катера.
Кроме того, эксперт рассказал о своих впечатлениях от другой украинской разработки – десантно-штурмового катера типа "Кентавр". "Был на них. Печаль, боль, разочарование", - резюмировал Чмут.
По его словам, идеальным вариантом для Киева является закупка бывших в употреблении кораблей у западных стран, так как заказ украинского проекта – "лотерея". "Мы БТР изготовить не можем нормально, не то что корабль", - заключил эксперт.
Патрульные катера проекта 12200 "Соболь" — серия патрульных катеров, строящихся для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Катер предназначен для перехвата быстроходных целей, охраны прибрежной зоны, обеспечения сохранности природных ресурсов, охраны прибрежных коммуникаций, судов, искусственных сооружений.
В настоящее время в состав украинских ВМС входят шесть бронекатеров типа "Гюрза-М", построенных заводом "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщали украинские СМИ, из-за многочисленных просчетов в конструкции катеров их поставки постоянно срывались.
Спуск на воду катера Кентавр ВМС Украины
15 мая, 05:26
Новые украинские десантные катера не могут "стоять ровно", признал эксперт
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Тарас ЧмутСитуация на УкраинеВоенно-морские силы УкраиныПограничное управление ФСБ РФВМФ РФВ мире
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