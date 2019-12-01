Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2019-12-01T03:16+0300
https://ria.ru/20191201/1561793915.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155807/17/1558071702_0:245:3072:1973_1036x0_80_0_0_697a22d4bfd5f714d8a61dfac314f762.jpg
РИА Новости

Ученые: космонавты оказались более "живучими", чем средний россиянин

03:16 01.12.2019
1523
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦентр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Центр подготовки космонавтов. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России, выяснили российские ученые. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости тезисах совместного доклада специалистов Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф.Измерова, Федерального медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН.
Ученые сравнили летавших в космос советских и российских космонавтов с мужским населением России по стандартизированному коэффициенту смертности (standardized mortality ratio), который определяет отношение наблюдаемых смертей от конкретной причины в конкретной группе от общего количества смертей в популяции. В том числе исследовалось возможное воздействие на риски смертности неблагоприятных последствий космических полетов.
"Выполненные к сегодняшнему дню исследования связи космических факторов биологического воздействия со смертностью российских и советских космонавтов показывают, что у космонавтов, имеющих опыт полета, риск смерти достоверно ниже, чем у мужского населения России (standardized mortality ratio, SMR=40 для всех причин за период с 1961 по 2014 год)", - говорится в материалах.
Показатель SMR, равный 40, показывает, что вероятность смерти космонавта от болезней или травм на 60 процентов ниже, чем у среднестатистического российского мужчины.
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
3 октября, 14:00Хочу стать космонавтом
РИА Новости собрало список требований к кандидатам в космонавты
Ученые сравнили полученные данные с аналогичным исследованием американских коллег. "Опубликованное в 2018 году американское исследование также показало достоверно более низкий риск смерти астронавтов по сравнению с населением США (SMR=72 для всех причин за период с 1960 по 2017 год)", - говорится в материалах.
Однако тут же ученые сами указывают на вероятную причину таких показателей – тщательный отбор в отряд космонавтов по здоровью и медицинское обеспечение во время карьеры, что обеспечивает лучший уровень здоровья космонавтов по сравнению в целом с населением страны и другими профессиональными группами.
Американские исследователи попытались нивелировать действие эффекта, сравнив смертность астронавтов со смертностью профессиональных спортсменов - бейсболистов и баскетболистов, также отбираемых по физическим параметрам. Статистически достоверных различий в уровнях смертности астронавтов и спортсменов от всех причин не было выявлено. Однако риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы для астронавтов оказался существенно ниже.
Выход в открытый космос
4 октября, 11:47Хочу стать космонавтом
В России появятся еще четыре космонавта
Интерес российских и зарубежных авторов к проблеме состояния здоровья космонавтов объясняется увеличением длительности космических полетов и важностью здоровья космонавтов для успеха поставленных в полете задач.
"Точное понимание последствий влияния неблагоприятных факторов космического полета на здоровье экипажа позволит в дальнейшем совершенствовать систему профилактики и продлить трудовое долголетие космонавтов", - говорится в материалах.
К рискам смерти относятся физиологические и поведенческие факторы, обуславливающие вероятность наступления смерти по любым причинам. К таким факторам относятся, например, проживание в неблагоприятном с точки зрения экологии районе, плохое питание, повышенное кровяное давление, курение и высокий уровень сахара в крови. Такие факторы недавно назвал один из институтов Росгидромета.
120004
Обсудить 5
Хочу стать космонавтомРоссийская академия наукРосгидрометРоссия
Рекомендуем
Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус
Эксперт объяснил, почему не удается остановить ВИЧ в Европе
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
В России в 2018 году у почти 86 тысяч человек диагностировали ВИЧ
Логотип Google
В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
Актер Леонардо Ди Каприо
Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
ВИЧ
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
Таблетки в руке
В России расширили список сильнодействующих веществ
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
Прилепин рассказал об "отторжении" Донбасса от Украины
Полицейские в районе Лондонского моста
Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
Железнодорожная станция в Донецкой области
"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России ответило на осуждение США закона об иноагентах
Обстановка в Лондоне
СМИ рассказали, как остановили напавшего на людей на Лондонском мосту
Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) Контейнер
В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
Финальная часть производства ракеты-носителя Союз-2. Установка кронштейнов в межбаковом отсеке
"Роскосмос" показал кадры финальной сборки ракет "Союз-2"
Мальта
Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море
06:56СМИ: в Сингапуре разрешили применять препарат на основе марихуаны
06:38Опубликованы изображения нового Skoda Rapid
06:33Задержанный почти на двое суток рейс с Хайнаня вылетел в Казань
06:08Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко
06:04В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
05:53Трамп выразил Джонсону соболезнования в связи с атакой в Лондоне
05:48Глава МВД Боливии попросил Мексику лишить убежища соратника Моралеса
05:41В Дубае экипаж авиакомпании Azur Air попал в ДТП по пути в аэропорт
05:38При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек
05:30Семенович рассказала о своей болезни
05:22Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая
04:41Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров
04:32В Ярославле эвакуированные после хлопка газа жильцы вернулись домой
04:19В Екатеринбурге загорелся клуб, где проводили квесты
04:17Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу
03:24В Мексике при атаке наркокартеля убили пять боевиков
03:22Эксперт заявил об усилении конкуренции между державами в Антарктике
03:16Ученые: космонавты оказались более "живучими", чем средний россиянин
03:15СМИ: на даче в Ленобласти нашли скелет пенсионерки и 324 тысячи рублей
Лента новостейМолния