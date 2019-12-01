Ученые: космонавты оказались более "живучими", чем средний россиянин

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России , выяснили российские ученые. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости тезисах совместного доклада специалистов Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф.Измерова, Федерального медицинского биофизического центра им. А.И.Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН.

Ученые сравнили летавших в космос советских и российских космонавтов с мужским населением России по стандартизированному коэффициенту смертности (standardized mortality ratio), который определяет отношение наблюдаемых смертей от конкретной причины в конкретной группе от общего количества смертей в популяции. В том числе исследовалось возможное воздействие на риски смертности неблагоприятных последствий космических полетов.

"Выполненные к сегодняшнему дню исследования связи космических факторов биологического воздействия со смертностью российских и советских космонавтов показывают, что у космонавтов, имеющих опыт полета, риск смерти достоверно ниже, чем у мужского населения России (standardized mortality ratio, SMR=40 для всех причин за период с 1961 по 2014 год)", - говорится в материалах.

Показатель SMR, равный 40, показывает, что вероятность смерти космонавта от болезней или травм на 60 процентов ниже, чем у среднестатистического российского мужчины.

Ученые сравнили полученные данные с аналогичным исследованием американских коллег. "Опубликованное в 2018 году американское исследование также показало достоверно более низкий риск смерти астронавтов по сравнению с населением США (SMR=72 для всех причин за период с 1960 по 2017 год)", - говорится в материалах.

Однако тут же ученые сами указывают на вероятную причину таких показателей – тщательный отбор в отряд космонавтов по здоровью и медицинское обеспечение во время карьеры, что обеспечивает лучший уровень здоровья космонавтов по сравнению в целом с населением страны и другими профессиональными группами.

Американские исследователи попытались нивелировать действие эффекта, сравнив смертность астронавтов со смертностью профессиональных спортсменов - бейсболистов и баскетболистов, также отбираемых по физическим параметрам. Статистически достоверных различий в уровнях смертности астронавтов и спортсменов от всех причин не было выявлено. Однако риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы для астронавтов оказался существенно ниже.

Интерес российских и зарубежных авторов к проблеме состояния здоровья космонавтов объясняется увеличением длительности космических полетов и важностью здоровья космонавтов для успеха поставленных в полете задач.

"Точное понимание последствий влияния неблагоприятных факторов космического полета на здоровье экипажа позволит в дальнейшем совершенствовать систему профилактики и продлить трудовое долголетие космонавтов", - говорится в материалах.