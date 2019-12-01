Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T03:48+0300
https://ria.ru/20191201/1561793860.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156147/36/1561473639_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_dfa830ed47147401cdd0247837ed4eba.jpg
РИА Новости

Прилепин рассказал об "отторжении" Донбасса от Украины

03:11 01.12.2019 (обновлено: 03:48 01.12.2019)
4366
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДемонтаж фортификационных сооружений в ДНР
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Донбасс выходит из Украины, это понимают как президент страны Владимир Зеленский, так и Европа и Россия, заявил в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.

"Там совершенно очевидный тренд на то, что Донбасс отторгается от Украины. Это понимает Зеленский, это понимает Европа, это понимает Россия, это понимает Донбасс. Это все понимают. Просто это сложный технологический процесс, который невозможно разрешить одним жестом… Потому что это сразу вызовет недовольство радикальной части людей в Киеве, и они начнут шатать Зеленского", - заявил Прилепин.

При этом, по его словам, "вся политическая и политологическая Украина понимают, что они Донбасс не удержат, что они его не контролируют, что он не нужен им, что они с ним не справятся, что там живут два-три миллиона человек, которые никогда не захотят жить на Украине и которые слишком большую цену заплатили, чтобы туда возвращаться".
Первый президент Украины Леонид Кравчук
01:30
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Европа тоже демонстрирует некую усталость от этой проблемы, считает Прилепин. "Все весьма сомнительные плюсы, которые можно было получить от противостояния с Россией, ничем не обернулись, вся санкционная история бьет по карману, надо как-то это все завершить и с хорошим лицом выйти из этой игры", - отметил писатель.
Прилепин выразил мнение, что в силу особенностей политики "ничего революционного не произойдет". "Тем не менее, тренд обозначен: войска будут разводить, будут всех принуждать к миру, и постепенно Донбасс будет переходить в другой неукраинский политический формат", - сказал Прилепин, комментируя предстоящую в Париже встречу в "нормандском формате" на уровне глав государств.
Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в Париже 9 декабря, в нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский.
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
Ранее Прилепин служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.
Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве
4 апреля, 21:44
Прилепин рассказал, как Зеленский может "разрулить" ситуацию с Донбассом
11700204
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийЗахар ПрилепинУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России ответило на осуждение США закона об иноагентах
Железнодорожная станция в Донецкой области
"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
ВИЧ
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
Таблетки в руке
В России расширили список сильнодействующих веществ
Церковь на острове Санторини
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Обстановка в Лондоне
СМИ рассказали, как остановили напавшего на людей на Лондонском мосту
Актер Леонардо Ди Каприо
Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус
Эксперт объяснил, почему не удается остановить ВИЧ в Европе
Турецкое КПП на границе с Сирией
SANA: при взрыве на севере Сирии погибли турецкие военные
Украинские военнослужащие в районе поселка Золотое
В ЛНР заявили о перестрелке между националистами и ВСУ у Золотого
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море
06:56СМИ: в Сингапуре разрешили применять препарат на основе марихуаны
06:38Опубликованы изображения нового Skoda Rapid
06:33Задержанный почти на двое суток рейс с Хайнаня вылетел в Казань
06:08Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко
06:04В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
05:53Трамп выразил Джонсону соболезнования в связи с атакой в Лондоне
05:48Глава МВД Боливии попросил Мексику лишить убежища соратника Моралеса
05:41В Дубае экипаж авиакомпании Azur Air попал в ДТП по пути в аэропорт
05:38При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек
05:30Семенович рассказала о своей болезни
05:22Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая
04:41Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров
04:32В Ярославле эвакуированные после хлопка газа жильцы вернулись домой
04:19В Екатеринбурге загорелся клуб, где проводили квесты
04:17Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу
03:24В Мексике при атаке наркокартеля убили пять боевиков
03:22Эксперт заявил об усилении конкуренции между державами в Антарктике
03:16Ученые: космонавты оказались более "живучими", чем средний россиянин
03:15СМИ: на даче в Ленобласти нашли скелет пенсионерки и 324 тысячи рублей
Лента новостейМолния