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РИА Новости

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

02:54 01.12.2019 (обновлено: 04:18 01.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Цифровая маркировка духов и парфюма, а также шин, фотокамер и некоторых видов одежды становится обязательной в России с 1 декабря 2019 года, говорится в соответствующих распоряжениях правительства.

Моментального запрета на продажу нет

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РИА Новости, что запуск обязательной маркировки не предусматривает моментального запрета на продажу непомеченной продукции. Фактически, с декабря стартует поэтапная реализация проекта, а полный запрет наложат с 1 октября будущего года.
Новый механизм, как полагают авторы инициативы, позволит снизить долю контрафакта. На каждый товар будут наносить цифровой код Data Matrix, напоминающий QR-код. Стоимость одной такой метки составит 50 копеек без учета НДС. Цифровые коды будет выдавать оператор системы маркировки, дочерняя компания Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - "Оператор-ЦРПТ". ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("Петер-сервис", 50%), госкорпорации "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).
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Позиция парфюмеров

В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены рассказали ранее РИА Новости, что новые правила дают мало времени для технической подготовки участников рынка - изготовителей, импортеров, складов и ритейлеров к маркировке товара.
Исполнительный директор ассоциации Петр Бобровский отметил, что участники рынка предложили продлить переходный период до 1 сентября 2021 года. Он добавил, что на сегодняшний день существует множество нерешенных проблем маркировки технологического характера, не отлажено взаимодействие между всеми участниками процесса.
По словам Бобровского, производители парфюмерии обсуждают с Минпромторгом условия введения маркировки, включая предложенную ассоциацией модель нанесения маркировки после прохождения таможни и возможность продажи товарных остатков без средств идентификации.
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Эксперимент на рынке шин

К информационной системе маркировки шин уже присоединились 350 компаний-участников рынка. В ходе эксперимента, стартовавшего в июне этого года, были проверены различные технологии маркировки, по его итогам выбраны оптимальные методы нанесения кода.
В эксперименте приняли участие такие производители продукции, как Bridgestone, Continental, Cordiant, Yokohama, АО "Петрошина" и другие.
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"Избыточная мера"

Как сообщили РИА Новости в Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), ее члены принимают участие в подготовке пилотного проекта маркировки фотокамер.
В ассоциации напомнили, что компании не имели основания начать маркировать свою продукцию без соответствующего постановления правительства и утвержденных методических рекомендаций, при этом, по мнению РАТЭК, эксперимент нельзя назвать начавшимся из-за отсутствия утвержденных методических рекомендаций и неотработанности бизнес-процессов.

"На наш взгляд, для полноценного запуска механизма необходимо предусмотреть время для отработки всех бизнес-процессов, поэтому старт обязательной маркировки должен быть отложен", - заявил директор по связям с общественностью ассоциации Антон Гуськов.

Маркировка блузок и курток

Маркировка средствами электронной идентификации отдельных видов одежды затронула предметы одежды из натуральной или композиционной кожи предметах одежды, включая рабочую, женские трикотажные блузки, блузы и блузоны, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦРПТ, в пилотном проекте были задействованы почти четыре тысячи участников, которые сгенерировали 400 тысяч цифровых кодов. В ходе эксперимента продукцию отследили до ее продаже в магазинах, среди участников эксперимента - такие компании, как "Фактор" (бренд Zolla), "Мэлон Фешн Груп" (бренды Beefree, Zarina, Love Republic), "БНС Груп" (бренды Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Michael Kors и другие), "Детский мир".
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Денис МантуровРостехМинистерство промышленности и торговли РФАлександр ГалицкийПравительство РФАлишер УсмановРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Это конечно очень плохо. Зато отменять сертификацию лекарств. И как сказали в новостях - это очень хорошо.
1 декабря, 06:04
aand051981
4011000
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