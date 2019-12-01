Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Цифровая маркировка духов и парфюма, а также шин, фотокамер и некоторых видов одежды становится обязательной в . Цифровая маркировка духов и парфюма, а также шин, фотокамер и некоторых видов одежды становится обязательной в России с 1 декабря 2019 года, говорится в соответствующих распоряжениях правительства.

Моментального запрета на продажу нет

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РИА Новости, что запуск обязательной маркировки не предусматривает моментального запрета на продажу непомеченной продукции. Фактически, с декабря стартует поэтапная реализация проекта, а полный запрет наложат с 1 октября будущего года.

Новый механизм, как полагают авторы инициативы, позволит снизить долю контрафакта. На каждый товар будут наносить цифровой код Data Matrix, напоминающий QR-код. Стоимость одной такой метки составит 50 копеек без учета НДС. Цифровые коды будет выдавать оператор системы маркировки, дочерняя компания Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - "Оператор-ЦРПТ". ЦРПТ - совместный проект USM Алишера Усманова ("Петер-сервис", 50%), госкорпорации "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Позиция парфюмеров

В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены рассказали ранее РИА Новости, что новые правила дают мало времени для технической подготовки участников рынка - изготовителей, импортеров, складов и ритейлеров к маркировке товара.

Исполнительный директор ассоциации Петр Бобровский отметил, что участники рынка предложили продлить переходный период до 1 сентября 2021 года. Он добавил, что на сегодняшний день существует множество нерешенных проблем маркировки технологического характера, не отлажено взаимодействие между всеми участниками процесса.

По словам Бобровского, производители парфюмерии обсуждают с Минпромторгом условия введения маркировки, включая предложенную ассоциацией модель нанесения маркировки после прохождения таможни и возможность продажи товарных остатков без средств идентификации.

Эксперимент на рынке шин

К информационной системе маркировки шин уже присоединились 350 компаний-участников рынка. В ходе эксперимента, стартовавшего в июне этого года, были проверены различные технологии маркировки, по его итогам выбраны оптимальные методы нанесения кода.

В эксперименте приняли участие такие производители продукции, как Bridgestone, Continental, Cordiant, Yokohama, АО "Петрошина" и другие.

"Избыточная мера"

Как сообщили РИА Новости в Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), ее члены принимают участие в подготовке пилотного проекта маркировки фотокамер.

В ассоциации напомнили, что компании не имели основания начать маркировать свою продукцию без соответствующего постановления правительства и утвержденных методических рекомендаций, при этом, по мнению РАТЭК, эксперимент нельзя назвать начавшимся из-за отсутствия утвержденных методических рекомендаций и неотработанности бизнес-процессов.

"На наш взгляд, для полноценного запуска механизма необходимо предусмотреть время для отработки всех бизнес-процессов, поэтому старт обязательной маркировки должен быть отложен", - заявил директор по связям с общественностью ассоциации Антон Гуськов.

Маркировка блузок и курток

Маркировка средствами электронной идентификации отдельных видов одежды затронула предметы одежды из натуральной или композиционной кожи предметах одежды, включая рабочую, женские трикотажные блузки, блузы и блузоны, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.