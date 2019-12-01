В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны

"Тридцатого ноября исполняется 78 лет со дня самого крупного массового убийства мирных жителей в истории Латвии, когда 25 тысяч латвийских граждан были лишены жизни в Румбульском лесу", - сказала Томсоне.

Организаторы призывали людей приносить свечи с крышкой, которые смогут дольше гореть на ноябрьском ветру. На призыв откликнулись сотни человек.

Акция по зажжению свечей у памятника Свободы проходит уже четвертый год подряд, и эта инициатива получила широкий резонанс в латвийском обществе и за рубежом.