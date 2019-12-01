В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны

РИГА, 1 дек – РИА Новости. Сотни свечей были зажжены у памятника Свободы в Риге в память об убийстве 25 тысяч жителей Латвии в Румбульском лесу во время нацистской оккупации республики, сообщила журналистам одна из инициаторов акции Лолита Томсоне.
"Тридцатого ноября исполняется 78 лет со дня самого крупного массового убийства мирных жителей в истории Латвии, когда 25 тысяч латвийских граждан были лишены жизни в Румбульском лесу", - сказала Томсоне.
Организаторы призывали людей приносить свечи с крышкой, которые смогут дольше гореть на ноябрьском ветру. На призыв откликнулись сотни человек.
Акция по зажжению свечей у памятника Свободы проходит уже четвертый год подряд, и эта инициатива получила широкий резонанс в латвийском обществе и за рубежом.
Латвия была оккупирована нацистской Германией с 1941 по 1944 годы. Тридцатого ноября 1941 года в Румбульском лесу под Ригой нацистами было расстреляно 25 тысяч граждан Латвии в основном еврейской национальности.
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