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РИА Новости

В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов

00:49 01.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион
Митрополит Волоколамский Иларион
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил обеспокоенность в связи с большим количеством предложений сделать аборт, которые поступают беременным женщинам от врачей.
"На исповеди женщины рассказывают, что когда начинается беременность, они обращаются к врачу с проблемами, может быть незначительными, и врачи начинают запугивать: "у тебя родится больной ребенок, ты вырастишь ребенка с синдромом Дауна" и так далее. Потом, если они преодолеют это давление со стороны врачей, эти женщины в большинстве случаев рождают здоровых и крепких детей", - заявил он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Отвечая на вопрос ведущей, допускает ли он существование круговой поруки между врачами клиниками, которые на основе их рекомендаций делают аборты, митрополит Иларион указал на большое количество предложений сделать аборт и констатировал, что "это по сути дела поставлено на поток".
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"Аборт — это в большинстве случаев платная услуга, даже если она делается якобы на деньги налогоплательщиков и бесплатно, то на практике мы знаем, что бесплатно ничего не совершается. И поэтому, к сожалению, те, кто предоставляет эту услугу, заинтересованы в получении денег. Как ни прискорбно об этом говорить, но это реальность, с которой мы, священнослужители, постоянно сталкиваемся, потому что мы слышим о происходящем от самих женщин", - сказал представитель РПЦ.
По его словам аборт превратился в целую индустрию. Он привел в пример ситуацию, когда посетитель поликлиники, который пришел "получить лекарство от насморка, показаться терапевту", видит у окна, где ведут запись на прием, рекламу, "где сказано, что опытный врач без всяких последствий поможет избавиться от плода, который вам не нужен". "То есть эта реклама напрямую адресована беременным женщинам", - подытожил иерарх.
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