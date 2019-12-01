В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов

Отвечая на вопрос ведущей, допускает ли он существование круговой поруки между врачами клиниками, которые на основе их рекомендаций делают аборты, митрополит Иларион указал на большое количество предложений сделать аборт и констатировал, что "это по сути дела поставлено на поток".

По его словам аборт превратился в целую индустрию. Он привел в пример ситуацию, когда посетитель поликлиники, который пришел "получить лекарство от насморка, показаться терапевту", видит у окна, где ведут запись на прием, рекламу, "где сказано, что опытный врач без всяких последствий поможет избавиться от плода, который вам не нужен". "То есть эта реклама напрямую адресована беременным женщинам", - подытожил иерарх.