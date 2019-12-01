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РИА Новости

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

00:14 01.12.2019 (обновлено: 00:45 01.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АФИНЫ, 1 дек - РИА Новости. Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Эрдоган на церемонии в Эдирне заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской ИЭЗ. По его словам, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе острова, Анкара "действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят" Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой.
Иконому сообщил, что ушел с церемонии с делегацией через минуту после провокационных заявлений. Он пояснил Skai, что считал возможными подобные заявления Эрдогана и был готов к ним.
"Я поехал в качестве представителя правительства Греции по очень конкретной теме: трубопровод TANAP будет соединен с Трансадриатическим трубопроводом TAP. Таким образом, у нас была причина присутствовать на открытии. С того момента, как господин Эрдоган начал говорить о проблемах, не связанных с открытием трубопровода, и провокационным образом о Греции, я счел очевидным, что я должен уйти", - сказал Иконому.
По его словам, турки спросили, в чем проблема, и он пояснил, что после заявлений Эрдогана не может оставаться и поэтому уходит.
Позднее МИД Греции осудил заявления Эрдогана, назвав его "главным нарушителем международного права в регионе". В Афинах обвинили Турцию в подрыве стабильности и несоблюдении интересов всех народов в регионе, а также в демонстрации полного презрения к принципам добрососедства.
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики и презрения к международной законности", - заявили в МИД, отметив, что уход Иконому с мероприятия стал естественным следствием.
В Афинах выразили надежду, что руководство Турции осознает, что уважение международной законности - его обязанность.
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"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями коридора являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году - и в страны Южной Европы.
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51%, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их возобновлении.
Афины
9 июля, 23:52
Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
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ГрецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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