Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

АФИНЫ, 1 дек - РИА Новости. Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai

Эрдоган на церемонии в Эдирне заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской ИЭЗ. По его словам, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе острова, Анкара "действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят" Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой.

Иконому сообщил, что ушел с церемонии с делегацией через минуту после провокационных заявлений. Он пояснил Skai, что считал возможными подобные заявления Эрдогана и был готов к ним.

"Я поехал в качестве представителя правительства Греции по очень конкретной теме: трубопровод TANAP будет соединен с Трансадриатическим трубопроводом TAP. Таким образом, у нас была причина присутствовать на открытии. С того момента, как господин Эрдоган начал говорить о проблемах, не связанных с открытием трубопровода, и провокационным образом о Греции, я счел очевидным, что я должен уйти", - сказал Иконому.

По его словам, турки спросили, в чем проблема, и он пояснил, что после заявлений Эрдогана не может оставаться и поэтому уходит.

Позднее МИД Греции осудил заявления Эрдогана, назвав его "главным нарушителем международного права в регионе". В Афинах обвинили Турцию в подрыве стабильности и несоблюдении интересов всех народов в регионе, а также в демонстрации полного презрения к принципам добрососедства.

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики и презрения к международной законности", - заявили в МИД, отметив, что уход Иконому с мероприятия стал естественным следствием.

В Афинах выразили надежду, что руководство Турции осознает, что уважение международной законности - его обязанность.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями коридора являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году - и в страны Южной Европы.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51%, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.