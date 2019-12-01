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РИА Новости

Ди Каприо — поджигатель. Опасности большой политики для звезд

08:00 01.12.2019
12920
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонардо Ди Каприо
Актер Леонардо Ди Каприо
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Леонардо Ди Каприо. Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Леонардо Ди Каприо в том, что тот спонсирует поджигателей амазонских лесов. На встрече со своими сторонниками он заявил: "Ди Каприо — классный парень, нет? Платит деньги, чтобы поджигали леса. <...> Снимают фото, отправляют в неправительственную организацию, та их распространяет, связывается с Леонардо Ди Каприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов. Леонардо Ди Каприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии".
Глава бразильского государства не подкрепил эти обвинения никакими доказательствами. Однако полиция и впрямь расследует деятельность минимум трех НПО — Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão и Projeto Saúde e Alegria, которые, по данным правоохранительных органов, занимались поджогами ради получения финансовых вливаний от спонсоров.
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Пожалуй, лучше всего для новости подошел бы заголовок "Большая политика и экология. Развивающийся мир наносит ответный удар".
Экологическая проблематика достаточно давно превратилась в удавку, с помощью которой Запад пытается сдерживать развитие опасных конкурентов.
Ну а институт мировых звезд (актеров, музыкантов и прочих селебрити) занимает важное место в пропагандистском обслуживании актуальных на текущий момент политических трендов. Дело, разумеется, не ограничивается экологией. Например, ужасающая Россию радикализация либеральной политкорректности в отношении детей относится сюда же. Мы видим, как самые яркие голливудские звезды (от Анджелины Джоли до Шарлиз Терон) собственным примером доказывают, как это замечательно и важно — предоставлять маленьким детям возможность выбирать гендерную идентичность, специально подталкивая их расширять границы и разрушать рамки в данном вопросе.
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Что касается экологии, то реальность состоит в том, что прогресс и неблагоприятное давление на среду связаны неразрывно. Столь модный в наше время акцент на экологичность (бизнеса, потребления, образа жизни) в немалой степени является просто спекуляцией. В частности, электромобили при эксплуатации действительно меньше загрязняют окружающую среду, чем машины с двигателями внутреннего сгорания. Но все громче звучат голоса, указывающие, что данное преимущество с лихвой перекрывается негативным эффектом, получаемым в процессе производства, обслуживания и утилизации электромобилей.
Для стран Запада период наиболее интенсивного развития — и, как следствие, самого агрессивного воздействия на природу — остался в прошлом. В результате экологическая тема превратилась там в очень удобный инструмент препятствования пройти тем же путем другим странам. На международном уровне пытаются навязывать кабальные ограничения (например, по выбросам, что сразу ставит планку индустриального развития, выше которой не прыгнешь). Или же стремятся очернить репутацию соответствующих продуктов и потеснить с рынка резво растущего конкурента.
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Внутри самих стран это, кстати, тоже работает, поскольку глобальная экологическая пропаганда успешно формирует общественное мнение в нужную ей сторону. Пребывающее в нужде население требует от властей создания рабочих мест и повышения уровня жизни, но яростно протестует против планов строительства промышленных предприятий, АЭС и иных объектов, которые и должны это обеспечить.
Бразилия с ее быстроразвивающейся экономикой (номер восемь в мире на текущий момент) и сокращающимися амазонскими лесами — одна из главных мишеней в данной откровенно грязной политике Запада.
Прошедшим летом вокруг горящих амазонских лесов возник грандиозный скандал на самом высоком уровне. По этому поводу высказались практически все лидеры Запада, включая Ангелу Меркель, Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона. Дошло до того, что бразильские власти наотрез отказались от финансовой помощи стран "Большой семерки" в борьбе с бедствием (те предлагали 22 миллиона), а Болсонару обвинил Францию в колониализме. Учитывая, что Париж пригрозил заблокировать из-за пожаров ратификацию более двадцати лет готовившегося договора ЕС с Меркосуром (экономический союз стран Южной Америки), можно понять возмущение бразильцев.
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Леонардо Ди Каприо также поучаствовал в процессе, выделив пять миллионов на борьбу с огнем. Он давно известен своей озабоченностью экологической проблематикой. Еще в 1998 году Ди Каприо основал соответствующий фонд своего имени. А с 2014-го актер — посол мира ООН по вопросам изменения климата. Он поднял столь важную для него тему даже в оскаровской речи, когда после многочисленных неудач получил наконец заветную статуэтку за роль в фильме "Выживший".
Однако теперь Ди Каприо невольно оказался в центре куда менее приятной истории.
Обвинения в том, что многие "зеленые" организации как минимум нечистоплотны, неоднократно звучали и раньше. Беда в том, что нужного информационного эффекта это почти никогда не обеспечивало. В том же деле Arctic Sunrise алчно добывающая нефть Россия так и осталась виноватой в глазах "мирового сообщества".
Нынешняя история имеет все шансы стать куда более успешной в этом смысле.
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В обычной ситуации новость о виновности бразильских защитников природы в поджогах никак не повлияла бы на мировое общественное мнение. Она бы так и осталась частью внутренней национальной повестки страны в отдаленной части света, не вызвав интереса за пределами Бразилии.
Пристегнув к теме одну из главных кинозвезд современности, Болсонару обеспечил глобальный резонанс. О его обвинении Ди Каприо уже написали все ведущие СМИ мира.
Дело, разумеется, не в том, что актер в чем-то там виноват. Если дело обстоит так, как рассказал бразильский президент, Ди Каприо максимум можно упрекнуть в наивности и в том, что его добрыми намерениями воспользовались преступники.
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Главное, чего Жаир Болсонару добился: информация о том, что "зеленые" приложили руку к амазонским пожарам, попала на первые полосы западной прессы и стала известна самой широкой аудитории.
В последние годы возникает все больше примеров того, как незападные страны учатся использовать в свою пользу механизмы и методы, созданные Западом для их же ограничения и контроля. И вот уже США сильно недовольны ВТО. RT и Sputnik превратились для американцев и европейцев в пугало суперэффективной пропаганды Кремля. А уж про российские и китайские успехи в вытеснении западных конкурентов с традиционных рынков и говорить не приходится.
Что ж, теперь можно поздравить и Бразилию, которая перехватила и применила в собственных интересах западный институт мировых звезд. Да, это пока единичный пример. Но ведь все всегда начинается с первого шага.
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Лесные пожары
24 августа, 12:00
24113645110
Обсудить 5
Жаир БолсонаруЛеонардо Ди КаприоАнджелина Джоли (Войт)БразилияАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Побивати вражину его же дубиной.
1 декабря, 09:27
laskab1
1020000
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