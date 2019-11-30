Глава Бразилии заявил, что Ди Каприо финансирует поджигателей Амазонии

"Ди Каприо - классный парень, нет? Платит деньги, чтобы поджигали леса (в Амазонии - ред.) ... Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та её распространяет, связывается с Леонардо Ди Каприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов. Леонардо Ди Каприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии", - заявил Болсонару в ходе встречи со сторонниками, слова президента приводит издание Estadao.