Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-30T12:35+0300
https://ria.ru/20191130/1561771157.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155604/66/1556046617_0:37:2792:1608_1036x0_80_0_0_4ad581fad8fb4f25ccc0f0347c023299.jpg
РИА Новости

Глава Бразилии заявил, что Ди Каприо финансирует поджигателей Амазонии

03:51 30.11.2019 (обновлено: 12:35 30.11.2019)
3769
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на саммите "Группы двадцати"
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актёра Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций, которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
Президент не привёл никаких доказательств сказанному, однако ясно, что речь идёт о задержании в понедельник четырёх человек из различных НПО по обвинению в поджоге с целью получения дотаций - задержанные пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии с пожаров, к которым были причастны.

"Ди Каприо - классный парень, нет? Платит деньги, чтобы поджигали леса (в Амазонии - ред.) ... Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та её распространяет, связывается с Леонардо Ди Каприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов. Леонардо Ди Каприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии", - заявил Болсонару в ходе встречи со сторонниками, слова президента приводит издание Estadao.

По данным полиции, по меньшей мере три таких НПО - Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão и Projeto Saúde e Alegria - занимались организацией поджогов ряди получения средств от различных организаций.
В августе актёр и эко-активист Леонардо Ди Каприо и еще ряд филантропов создали фонд срочной помощи лесам Амазонии размером 5 миллионов долларов для решения срочных задач по спасению "лёгких планеты".
Амазонские тропические леса
7 сентября, 01:57
Главы стран Амазонии подписали "Летисийский пакт" для защиты лесов
По информации Института человека и окружающей среды Амазонии (Imazon), площадь с полностью вырубленным (сведенным) лесным покровом в бразильской Амазонии в сентябре увеличилась на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Сильные пожары в лесах Амазонии, которые считаются "легкими планеты", начались в августе и вызвали громкую реакцию международного сообщества.
Амазония
27 августа, 05:20
Эксперт рассказал о возможном исчезновении лесов Амазонии
15206075
Обсудить 2
Жаир БолсонаруЛеонардо Ди КаприоВсемирный фонд дикой природыБразилияВ мире
Рекомендуем
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Территория Дом-2
Лишившийся рук при взрыве работник "Дома-2" добился пожизненных выплат
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Милана Рахманова и Антон Токарев. Survivor - Поединки - Голос - Сезон 8
Сергей Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу "Голос"
Цветение сакуры в храме Ясукуни в Токио. 21 марта 2016
Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе
Мара Багдасарян
Мара Багдасарян решила обратиться к Путину из-за "беспредела"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. 1 ноября 2019
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Строительство газопровода Турецкий поток
Эрдоган озвучил дату запуска "Турецкого потока"
Игорь Васильевич Курчатов в рабочем кабинете
В Росатоме рассказали, как Курчатов однажды разыграл коллег
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02В России в 2018 году у почти 86 тысяч человек диагностировали ВИЧ
02:54Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
02:42В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
02:22"Грязный хлев": блогер оценил украинский поезд "Интерсити"
01:38Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджогов в Амазонии
01:30Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
01:27В Мордовии заступает на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС
01:18Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
01:15Одним из погибших у Лондонского моста стал выпускник Кембриджа
01:11Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2
01:08В Балашихе потушили пожар в старинном храме
01:05Эксперты назвали информирование подростков о СПИДе главной задачей
01:01В Риге зажгли сотни свечей в память об убитых нацистами в годы войны
00:49В РПЦ обеспокоены развитием индустрии абортов
00:42МИД Греции осудил "военную риторику" Эрдогана
00:32Стало известно, как прохожие остановили лондонского злоумышленника
00:28За незаконную продажу трех жизненно важных препаратов ввели наказание
00:21На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
00:19Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
00:14Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Лента новостейМолния