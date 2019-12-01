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РИА Новости

Биография Гарика Сукачева

04:04 01.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкант и режиссер Гарик Сукачев
Музыкант и режиссер Гарик Сукачев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рок-музыкант, режиссер, актер Гарик Сукачев (настоящее имя Игорь Иванович Сукачев) родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино Московской области (ныне Тушинский район Москвы).
Окончил железнодорожный техникум, участвовал в проектировании железнодорожной станции "Тушино". В 1987 году окончил Липецкое областное культурно-просветительное училище, получил диплом режиссера театра.
Музыкальную карьеру начал в 18 лет, став лидером группы "Закат Солнца вручную".
В 1985 году вместе с Сергеем Галаниным собрал коллектив "Бригада С", который быстро обрел популярность не только в СССР, но и за его пределами.
Дебютной программой коллектива стала "Мандариновый рай", вторая программа – "Добро пожаловать в запретную зону". Настоящими хитами стали песни "Сантехник" и "Моя маленькая бэби".
В 1988 году фирма грамзаписи "Мелодия" без официального разрешения группы выпустила первую пластинку "Бригады С", которая была распродана за две недели.
После распада группы в 1994 году Сукачев основал группу "Неприкасаемые". Дискография коллектива насчитывала несколько студийных альбомов, сборник лучших песен, а также два живых альбома. Последний альбом "Внезапный будильник" вышел в свет в ноябре 2013 года.
Гарик Сукачев выпустил сольные альбомы: "Акция Нонсенс" (1989), "Я милого узнаю по походке" (1995), "Песни с окраины" (1996), "Барышня и дракон" (1998), "Кризис среднего возраста" (1998), "Фронтовой альбом" (2001), "Poetica" (2003), "Перезвоны" (2005), "Мой Высоцкий" (2014). В 2019 году он представил свой новый альбом "246" с 3D-обложкой, работа над которым длилась три года.
В 2019 году к своему 60-летию певец приурочил концертный тур "GO!", который начался на рок-фестивале "Нашествие" в июле и продолжился в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Помимо музыкальной карьеры, Сукачев проявил себя как актер и режиссер. В кино он дебютировал как актер в 1988 году в фильме "Дама с попугаем". На его счету более 20 киноролей; снимался в таких фильмах, как "Затерянный в Сибири" (1990) Александра Митты, "Пустельга" (1992) Сергея Русакова, "Роковые яйца" (1995) Сергея Ломкина, "Женщины в игре без правил" (2004) Юрия Мороза, "Француз" (2004) Веры Сторожевой, "Жмурки" (2005) Алексея Балабанова, "Птица" (2016) Ксении Баскаковой и др.
В качестве режиссера снял художественные фильмы "Кризис среднего возраста" (1997), "Праздник" (2001), "Дом солнца" (2010). В 2017 году он выпустил свой документальный фильм "То, что во мне" о путешествии по Чуйскому тракту. Ко всем своим фильмам он написал сценарии, а в картинах "Кризис среднего возраста" и "То, что во мне" выступал в роли продюсера.
В 1997 году в МХАТе (ныне МХТ) им. Чехова вместе с Михаилом Ефремовым он поставил спектакль "Касатка или крик дельфина" по пьесе Ивана Охлобыстина. В 2012 году в "Современнике" поставил спектакль "Анархия" по пьесе Майка Пэкера "Дисфункционалы".
Гарик Сукачев является автором музыки к своим фильмам, он написал несколько песен для многосерийного художественного фильма "Курсанты" (2004) по воспоминаниям Петра Тодоровского, песню для фильма Веры Сторожевой "Люби меня" (2005).
В новых сериях мультфильма "Простоквашино" (2018) он озвучивал пса Шарика.
На телевидении Сукачев в 1992 году вел на Первом канале авторскую телепередачу "Беседка". С осени 2019 года он является ведущим программы "СССР. Знак качества" на телеканале "Звезда".
В 1999 году вышла книга Гарика Сукачева – сборник "Король проспекта", в 2001 году – "Там, где кончается дождь".
Сукачев – лауреат премии "Чайка" в номинации "Мелодии и ритмы" за лучшее музыкальное оформление спектакля (1997), обладатель приза "Золотой Феникс" (2010) за фильм "Дом солнца".
Музыкант женат, у него двое детей – сын и дочь.
Его сын Александр Королев – выпускник Английского Университета Роухэмптон, учился в Американском институте киноискусства AFI. Выпустил дебютный фильм "Забытое", снимает научно-фантастический фильм "Курчатов".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Гарик СукачевМоскваСправки
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