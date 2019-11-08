Гарик Сукачев рассказал, почему долго записывал новый альбом

"Мы записывали альбом потихоньку. Все началось с Сережи Галанина, когда мы собрались вновь нашей компанией, мы записали первую песню "246", а дальше потихоньку (записывали). Незачем было спешить. Над пластинкой работали много музыкантов", — сказал Сукачев.

Музыкант Сергей Галанин рассказал, что работать с Сукачевым всегда интересно, поэтому он с удовольствием согласился на запись альбома.

"Гарик — рок-н-ролльное солнце, вокруг которого вращается много планет. Это всегда интересно, потому что варишься в своем повседневном компоте, а потом что-то начинает происходить... Это всегда счастье. Он меня опять заставил поверить в то, что я басист", — поделился Галанин.