Гарик Сукачев рассказал, почему долго записывал новый альбом

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рок-музыкант Гарик Сукачев рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", что запись нового альбома "246" с 3D-обложкой продолжалась три года, поскольку он не видел причин спешить.
Известный рок-музыкант Гарик Сукачев отметит 60-летие 1 декабря. Специально к этому событию он отправился в концертный тур "GO!", который начался на рок-фестивале "Нашествие" в июле. Концерты также пройдут в Москве (16 ноября) и Санкт-Петербурге (22 ноября) и других городах. Также к юбилею Сукачев выпустил новый альбом "246".
"Мы записывали альбом потихоньку. Все началось с Сережи Галанина, когда мы собрались вновь нашей компанией, мы записали первую песню "246", а дальше потихоньку (записывали). Незачем было спешить. Над пластинкой работали много музыкантов", — сказал Сукачев.
Музыкант Сергей Галанин рассказал, что работать с Сукачевым всегда интересно, поэтому он с удовольствием согласился на запись альбома.
"Гарик — рок-н-ролльное солнце, вокруг которого вращается много планет. Это всегда интересно, потому что варишься в своем повседневном компоте, а потом что-то начинает происходить... Это всегда счастье. Он меня опять заставил поверить в то, что я басист", — поделился Галанин.
Продажи нового альбома с особой 3D-обложкой начнутся на ближайших концертах. Изображение "оживает" при помощи обычных 3D-очков.