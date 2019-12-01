Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-01T08:00+0300
https://ria.ru/20191201/1561635068.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156163/45/1561634549_0:109:960:649_1036x0_80_0_0_70a47ecc09eeed255e384a58142852e6.jpg
РИА Новости

ВИЧ-инфицированные о своей жизни и стереотипах

08:00 01.12.2019
8698
© Фото : из личного архива Юрия ИсаеваЮрий Исаев
Юрий Исаев
© Фото : из личного архива Юрия Исаева
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Мария Марикян. В России более миллиона инфицированных вирусом иммунодефицита. Ежегодно из-за этой инфекции из жизни уходит около 20 тысяч человек. Те, кто не скрывают положительный ВИЧ-статус, порой негативно воспринимаются окружающими — сложился стереотип, будто такие люди обязательно ведут асоциальный образ жизни. На самом деле все находятся в группе риска. С какими трудностями сталкиваются ВИЧ-положительные и достаточно ли они защищены — в материале РИА Новости ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

"Думали, что я шучу"

Юрию Исаеву девятнадцать лет, он из Екатеринбурга, пару месяцев назад перебрался в Москву. ВИЧ у него "с рождения", сообщил он РИА Новости. "Когда был совсем маленьким, мама говорила, что у меня проблемы с кровью, поэтому нужно постоянно принимать лекарства. Лет в восемь я прочел в инструкциях этих препаратов, что они — от ВИЧ. Не было ни злости, ни обиды. Я чувствовал себя нормально, просто продолжил терапию. Однако мама велела никому не рассказывать о ВИЧ", — вспоминает Юрий.
Он совету матери не последовал: "Все мои одноклассники знали. В колледже я говорил об этом открыто. Кто-то спокойно реагировал, кто-то удивлялся. Некоторые думали, что я шучу". По его словам, с негативной реакцией столкнулся лишь однажды. "Познакомился с девушкой. Она призналась родителям, что у меня ВИЧ. Ее отец позвонил мне и сказал: "Зачем вы хотите заразить нашу дочь?"
© Фото : из личного архива Юрия ИсаеваЮрий в Севастополе во время путешествия автостопом
Юрий в Севастополе во время путешествия автостопом
© Фото : из личного архива Юрия Исаева
Юрий в Севастополе во время путешествия автостопом

Юрий ушел из колледжа со второго курса и этим летом отправился путешествовать по России автостопом. "Водители постоянно спрашивали, почему я не в армии. Я отвечал как есть. И тут же задавал встречный вопрос: знаете ли вы что-нибудь о ВИЧ? Потом, как правило, только об этом и говорили всю дорогу".

В октябре Юрий решил осесть в Москве. Город ему сразу понравился: "Когда я приехал, у меня было 300 рублей. Последний водитель, который меня подвозил, дал еще тысячу. Останавливался у разных знакомых, сейчас снимаю комнату в квартире семьи друга".

"Теперь я доволен"

В Екатеринбурге Юрий посещал тренинги для ВИЧ-положительных подростков. Он недоумевает, почему его инфицированные сверстники часто преподносят сложившуюся ситуацию так, будто это для них "конец". "Конечно, если рассказывать о ВИЧ как о чем-то очень страшном, этого начнут бояться. На самом деле, если наблюдаться, вовремя принимать терапию, вирусная нагрузка может снизиться до нуля. То есть, проще говоря, человек не сможет передать инфекцию", — отмечает Юрий.
Среди его знакомых есть те, кто готов раскрыть положительный ВИЧ-статус, однако им это запрещают родители. "Есть и те, кто боится столкнуться с негативом. Например, девочку в детдоме после того, как она призналась, что у нее ВИЧ, начали избивать. От другой отвернулись друзья, прекратили общаться. Конечно, такое не исключено. Но, знаю по себе, многое зависит от того, как именно рассказать", — подчеркивает Исаев.
© Фото : из личного архива Юрия ИсаеваЮрий
Юрий
© Фото : из личного архива Юрия Исаева
Юрий
Поскольку он так открыт, его часто приглашают на тематические конференции. На одной из них Юрий познакомился с представителями фонда "СПИД.Центр".

"Они предложили мне работу. Занимаюсь проектом для подростков под названием ACTeens — ребята могут обратиться с вопросами ко мне, я помогаю разобраться в этой теме, советую, — объясняет Юрий. — Также участвую в организации различных мероприятий по информированию о ВИЧ. Цель всего этого — помочь подросткам лучше понимать себя".

Переехав в Москву, Юрий встал на учет в областном СПИД-центре. Препараты ему выдают каждые три месяца, кровь нужно сдавать раз в полгода. "В апреле меня перевели на "Эвиплеру". До этого был другой препарат, но из-за сбоев с поставками сменили лечение, хотя мне и не хотелось. Однако теперь я доволен — принимал по пять таблеток в день, еще раньше — по десять, а сейчас — всего по одной".
Юрий собирается получить высшее образование. В ближайших планах — собрать команду, чтобы проводить в учебных заведениях занятия по профилактике ВИЧ-инфекции. "А в будущем хочу создать школу для пациентов. Для людей, живущих с ВИЧ", — заключает Юрий.

"Плюсануло"

Любови 38 лет, она из Санкт-Петербурга. Росла в неблагополучной семье, с 13 лет была предоставлена сама себе. К наркотикам пристрастилась еще в подростковом возрасте. И заразилась ВИЧ. "Мне было двадцать, когда я узнала, что у меня "плюсануло", — говорит она РИА Новости. Врачи отмерили ей пять лет — на это она отреагировала "спокойно и без истерики". Терапию не назначили, вирусная нагрузка была не такая большая.
© Фото : из личного архива ЛюбовиЛюбовь
Любовь
© Фото : из личного архива Любови
Любовь
"Мне выписали лекарства в качестве профилактики, когда я обратилась во время первой беременности. Это было в 2003-м. Через четыре года врачи назначили лечение — состояние было неважное. В 2011-м родился второй ребенок. Сыновьям вирус не передался", — продолжает собеседница.
Переломным в ее жизни стал 2014-й — муж оказался в местах лишения свободы, в доме, где она жила, по неосторожности случился пожар, а мальчиков забрали органы опеки. "И я решилась на реабилитацию. Больше наркотики не употребляю", — подчеркивает она.
Надо было устроиться на работу и восстановить жилье — только после этого могли вернуть сыновей. "Дом принадлежал мне, сестре и отцу — мы его отремонтировали и продали. Я приобрела новое жилье. Работу нашла сразу после выписки — в коммерции. Старшего вернули домой через полтора года, младшего — через два", — рассказывает Любовь.
Сыновья знают о ее болезни. А вот коллегам сообщать об этом очень не хотелось. "Постоянно спрашивали про таблетки, которые я принимаю. Я говорила, что это витамины". Как только Любовь сменила рабочее место, все стало иначе.

"Теперь я "на равных" консультирую женщин, живущих с ВИЧ, в Ассоциации "Е.В.А". Раньше и родным боялась сказать, думала, бросят, — признается Любовь. — Пришлось пройти через разные трудности — как раз это привело меня к тому, чтобы помогать другим. У тех, кто ко мне обращается, много страхов. Я хочу объяснить, что ВИЧ-позитивные могут жить так же, как и все. Просто нужно быть более ответственным по отношению к себе и здоровью близких".

Статистика

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ВИЧ-инфицированных в России — 1 041 040 человек (на конец июня). Лидируют Кемеровская, Иркутская, Челябинская области.
Конечная стадия ВИЧ — синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), при котором резко падает сопротивляемость организма к инфекциям. Основная причина летальных исходов — туберкулез. За первое полугодие от ВИЧ умерли 14 тысяч человек — на восемь процентов меньше, чем за тот же период 2018-го.
В прошлом году из жизни ушли более 20 тысяч ВИЧ-инфицированных. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, за январь — октябрь 2019-го число заражений ВИЧ снизилось на восемь процентов по сравнению с 2018 годом.
Аптека
16 сентября, 08:00
Больные ВИЧ россияне рискуют остаться без лекарств

"Не стоит паниковать"

Главный врач Ямало-Ненецкого окружного центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Волкова отмечает, что в обществе до сих пор принято связывать ВИЧ-инфицированных с асоциальными слоями населения. "Но статистика свидетельствует о другом: сегодня каждый в группе риска", — говорит она РИА Новости.

И напоминает: "Не зарегистрировано ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции в бытовых условиях, через общую посуду, при поцелуях, рукопожатиях, кашле, чихании. Стоит помнить, что человек, живущий с ВИЧ, должен обязательно предупредить о риске заражения своего партнера, иначе это наказывается в соответствии с уголовным законодательством".

Врач обращает внимание на то, что ВИЧ-инфекция — вовсе не приговор: "Благодаря своевременному приему высокоактивной антиретровирусной терапии ВИЧ-позитивному человеку удастся сохранять здоровье". При обнаружении ВИЧ "не стоит паниковать". "Прежде всего нужно обратиться в СПИД-центр. При определенных показателях иммунитета лечение назначается незамедлительно. В дальнейшем государство оказывает пациенту медицинскую, психологическую и социальную помощь", — подчеркивает Волкова.
Телефон горячей линии открыт в России во время Недели ПИД
25 ноября, 12:47
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций

"Не девяностые"

С какими проблемами сталкиваются люди, живущие с ВИЧ, и достаточно ли они защищены? Главврач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, представитель ОНФ Соломон Апоян считает, что есть трудности с ВИЧ-положительными беременными.

"Им положена терапия. И у нас все женщины, принимающие препараты, рожают здоровых детей. Однако все равно находятся одна-две пациентки, наотрез отказывающиеся от терапии. Они и себя губят, и дети у них рождаются с ВИЧ-инфекцией. Возможностей для правового влияния на таких пациенток, к сожалению, нет. Так что здесь надо регулировать законодательство и ввести ответственность матери за здоровье будущего ребенка", — объясняет РИА Новости Соломон Апоян.

По его мнению, с лекарственным обеспечением все более-менее в порядке: "Сейчас не девяностые". Для иностранцев препараты по-прежнему платные. Однако Апоян предлагает рассмотреть вопрос о бесплатном предоставлении лекарств тем, кто приезжает в Россию на несколько лет.
По поводу ситуаций со сбоями в поставках Апоян заметил, что закупки Минздрава — централизованные, но никто "не запрещает регионам выделять деньги на приобретение лекарств для СПИД-центров". "Мы, например, подстраховали себя региональным бюджетом. Я попросил поддержки у регионального министерства, чтобы на случай задержки с поставкой они выделили сумму нам в резерв для закупки препаратов. Регион готов нам помочь", — заключает Апоян.
В лаборатории
15 ноября, 21:08
Завершено расследование дела о заражении ВИЧ в ставропольской больнице
Юлия Верещагина, активист движения "Пациентский контроль", объединяющего больных ВИЧ, в беседе с РИА Новости указала на проблему распространения ложной информации о том, что вируса ВИЧ не существует, и призывов к отказу от лечения.

"Минздрав разработал законопроект об ответственности ВИЧ-диссидентов, однако пока все застопорилось. Мы ведем переговоры с группами в соцсетях, чтобы на подобных диссидентских страницах публиковали дисклеймеры — предупреждения о недостоверной и опасной для здоровья информации", — говорит Верещагина.

Также она призывает тех, кто столкнулся с несправедливостью, перебоями, проблемами с лечением не бояться жаловаться. "Для многих поход в СПИД-центр — большой стресс. Людям страшно говорить о проблемах. ВИЧ-положительные переживают, что об их диагнозе узнают. Некоторым кажется, что врачи, разозленные жалобой, могут раскрыть их ВИЧ-статус работодателям. Мы пытаемся объяснить, что они не имеют на это права, — уточняет Юлия. — Когда делаем запросы в контролирующие органы по поводу тех или иных жалоб, получаем ответ: никаких претензий от пациентов не поступало. Из-за подобных ситуаций в конечном итоге решение проблемы надолго затягивается".
Перебои с поставками случаются регулярно, добавляет активистка. Известный случай — несостоявшиеся закупки ламивудина, когда в течение полугода из-за низких цен поставщики трижды не вышли на аукционы Минздрава. "У нас есть опасения, что подобное может повториться. Система закупок несовершенна. Если не предпринять меры, вполне вероятно, что мы столкнемся с еще более масштабными перебоями", — подчеркивает Верещагина.
37001138
Обсудить 3
СПИДЗдоровьеОбщероссийский народный фронтРоспотребнадзорМоскваРоссияВИЧОбщество
Рекомендуем
Врачи
Больница в Новочеркасске приостановила прием из-за увольнения врачей
Актер Леонардо Ди Каприо
Ди Каприо — поджигатель. Опасности большой политики для звезд
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
Полицейский автомобиль
СМИ: на даче в Ленобласти нашли скелет пенсионерки и 324 тысячи рублей
Девушка с флагом Чехии во время реконструкции событий 1989 года в Праге. 17 ноября 2019
В Чехии начали "охоту на долгожителей". За что их преследуют
ВИЧ
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
Первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области, полковник юстиции Бусылко Михаил Вячеславович
Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест
Очки и документы
Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря
Автомат ТКБ-011
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Таблетки в руке
В России расширили список сильнодействующих веществ
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио прошел митинг с требованием возврата "северных территорий"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). 30 ноября 2019
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
ДТП в Забайкальском крае
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
Отказ от алкоголя
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Чите спасли ребенка беременной пассажирки попавшего в ДТП автобуса
07:22Шестеро пострадавших в ДТП в Забайкалье доставили на лечение в Читу
07:16Патрушев заявил о важности диалога с Китаем по безопасности
07:12В Кузбассе столкнулись три машины, семь человек пострадали
07:09Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах
07:06Ученые на Чукотке выясняют, кто написал "Т-34" на белом медведе
06:53Глава Хабаровского края соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
06:51Врачи из Бурденко консультируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
06:32В Киеве заявили о готовности "принять пару областей" России
06:27В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
06:20Упавший с моста автобус отвезут в Читу для расследования
06:11Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета
06:05В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
06:02Снег в Подмосковье выпадет на текущей неделе, в столице его не заметят
05:48Трамп и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
05:36Губернатор Приморья соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкалье
05:34МВД завело дело о нарушении ПДД после аварии с автобусом в Забайкалье
05:26Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска
05:23Министр энергетики США ушел в отставку
05:17В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния